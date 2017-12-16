في سؤال وجهه لوزير الطاقة مصطفى قيطوني

بن خلاف: «مجمع سونلغاز استورد معدات مصنوعة في إسرائيل»

فجر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد، من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، فضيحة من العيار الثقيل، بخصوص استيراد معدات من طرف مجمع سونلغاز، مصنوعة في إسرائيل، حيث وجه النائب سؤالا شفويا لوزير الطاقة مصطفى قيطوني عن استيراد معدات مصنوعة في إسرائيل، تم تركيب بعضها والآخر لم يتم تركيبه بعد.

قال بن خلاف في مراسلته أن المعدات «هي الآن موجودة على مستوى أحد فروعها ببلدية بوتليليس بولاية وهران، كما يبين المحضر والصور المرفقة، وهي تنتظر تركيب ما تبقى منها»، موجها السؤال للوزير قيطوني «كيف أُبرمت هذه الصفقة ومن أبرمها، ومن استلم العتاد عند وصوله، وما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها ضد من قام بهذا العمل الدنيء وكيف تتعاملون مع هذا العتاد سواء الذي تم تركيبه في بعض الوحدات أو الذي ينتظر التركيب وهو موجود على مستوى بعض فروع مجمع سونلغاز؟»، وجاء في نص السؤال الذي نشره النائب بصفحته على الفيسبوك أنه «رغم الجهود التي تقوم بها مصالح الجمارك لمنع محاولات إغراق السوق الوطنية ببضائع ذات منشأ اسرائيلي، انفلتت بين أيديها معدات مصنوعة في اسرائيل ومكتوب عليه «صنع بإسرائيل» تم استيرادها من طرف مجمع سونلغاز لصالح أحد فروعه وهي «الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والغاز» وقد تم استلامها من طرف شركة «التركيب»ETTERKIB بتاريخ 03 أفريل 2017، وأضاف ذات المصدر أن المعدات «هي الآن موجودة على مستوى أحد فروعها ببلدية بوتليليس بولاية وهران، كما يبين المحضر والصور المرفقة، وهي تنتظر تركيب ما تبقى منها»، مشيرا إلى أن هذه «الفضيحة» حدثت في وقت تقاطع فيه فرق رياضية ووفود برلمانية أي تظاهرة تشارك فيها إسرائيل»، وأن الجزائر من أكثر الدول حسما في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي ترفض رفضاً قاطعاً الاعتراف به وهي تقاطع إسرائيل سياسياً واقتصادياً وتمنع دخول السلع ذات المنشأ الإسرائيلي. ورغم هذه الحسم في مسألة منع التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلّا أنّ ذلك ما يزال يفتقر إلى نصّ قانوني واضح يجرّم التطبيع مع إسرائيل، يدحض الاشاعات التي تُروّج في بعض الأحيان بخصوص التطبيع، حيث يقف القضاء حائرا في غياب السند القانوني الذي يتّهم به وفودا جزائرية تزور إسرائيل بما أنّ الدولة تمنع ذلك، ناهيك عن الحجوزات الكبيرة التي توقفها مصالح الجمارك الجزائرية، لمنتجات إسرائيلية الصنع، والتي تؤرّق طريقة التعامل معها المصالح الأمنية في غياب السند القانوني الصريح.