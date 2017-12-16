حسبلاوي أكد أن الجزائر حققت تقدما في محاربة الأمراض المتنقلة

«إصلاح المستشفيات سيكون أكثر انسجاما مع قانون الصحة الجديد»

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي أن إصلاح المستشفيات سيكون أكثر انسجاما مع إصدار قانون جديد حول الصحة، مضيفا أن التباين بين القدرات والنتائج المحصل عليها يرجع إلى النقائص المسجلة في الآليات القطاعية.

أوضح حسبلاوي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني للأكاديمية الجزائرية لأمراض الحساسية، أن الإصلاح الجاري سيكون أكثر تناسقا وانسجاما بعد إصدار قانون جديد حول الصحة يدرج كأعمالنا ضمن منطق الاستغلال الامثل للقدرات، مضيفا أن هذا التباين بين القدرات والنتائج المحصل عليها يرجع إلى النقائص المسجلة في الآليات القطاعية. وأكد حسبلاوي أن هذا اللقاء له الفضل من الناحية الإشكالية بإشراك كل العناصر الفاعلة، لأن الصحة ليست فقط قضية طب، بل هي تعكس أيضا قدرة المجتمع على العمل من أجل تحقيق راحة أفراده، مؤكدا أن الصحة تدخل ضمن منطق استراتيجي شامل يتضمن كل المجالات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع صحة الإنسان. أما بخصوص موضوع المؤتمر، ذكر الوزير أنه مع بداية الألفية الثالثة عرفت أمراض الحساسية ارتفاعا حقيقيا على مستوى العالم، مضيفا أن هذه الأمراض تحتل المرتبة الخامسة من حيث انشغالات الصحة العمومية في العالم. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن المواضيع التي تناولها المؤتمر تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه المجتمع العلمي لمجال أمراض الحساسية، معربا عن ارتياحه للتعاون الوثيق بين كلية الطب بالجزائر العاصمة ومختصين أوروبيين والذي سمح باستحداث شهادة دراسات متخصصة في أمراض الحساسية، واعتبر أن هذه الشراكة تبين أن هذا النوع من اللقاءات يسمح بربط علاقات علمية متينة ويفتح آفاقا طموحة على غرار وضع برامج موحدة للبحث والتكوين. وذكر وزير الصحة بهذه المناسبة بالتقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مجال محاربة الأمراض المتنقلة، مشيرا إلى النتائج المسجلة في مجال التغطية اللقاحية الشاملة والقضاء على شلل الاطفال وإلى تراجع الأمراض المتفشية مثل السل. وقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري وقعه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، يحدد بصفة موحدة التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية قصد وضع حد للفوضى التي تميز بعض المستشفيات.