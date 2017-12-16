«إصلاح المستشفيات سيكون أكثر انسجاما مع قانون الصحة الجديد»

شريط الاخبار
الجزائريــــون يستجيبــــــون لنــــــداء نصــــــــرة القــــــدس شهادات عليا مزوّرة مكّنت أشخاصا من تقلّد مناصب مرموقة بالدولة جزائريون متخوفون من تكرار سيناريو الخليفة إدماج الأساتذة «الآيلين للزوال» في رتبة أستاذ مكوّن في الابتدائي والمتوسط السعودية والامارات يمولان تحالف قوة الساحل لمكافحة الإرهاب! تعليمات صارمة لـ «الأميار» الجدد لتحسين سير المطاعم المدرسية أسعار «الأورو» تلتهب وتقترب من عتبة الـ 21 ألف دينار الشارع يضغط على الحكومة لإلغاء حظر التظاهرات ثانويون وجامعيون يغادرون مقاعد الدراسة للمطالبة بتعميم الأمازيغية أنتربول يطارد عصابات تجارة البشر على حدود الجزائر مصنع لإنتاج دواء مضاد للسرطان يدخل حيز النشاط خلال 2021 وزارة الدفاع تدخل الخط وتحذر الأولياء من لعبة الحوت الأزرق ولد عبّاس يحشد أعضاء اللجنة المركزية ليضمن بقاءه إلى غاية 2019 حنون تدافع عن مقترح حزبها حول ترقية الأمازيغية تدشين مخبر للغات الأجنبية بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة ايجتيا الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد تفجر فرع تلمسان صب 25 مليون سنتيم لفائدة متقاعدي التربية قريبا الجزائر أنفقت قرابة 11 مليار دولار للتسلح خلال السنة الماضية وزارة التجارة تردع التجار المتلاعبين بأكياس الحليب بغلق محلاتهم ومقاضاتهم تلاميذ قاطعوا الدراسة وآخرون صنعوا تيفو داخل ثانوية علي منجلي تفكيك شبكة دولية لتزوير العملة الصعبة وبطاقات إقامة أجنبية في إطار التسهيلات المعلن عنها لفائدة أفراد الجالية 1034 مليار دينار قيمة الضرائب المحصلة سنة 2015 شركة يا تكنولوجيز تطلق خدمة يسير تكوين 100 امرأة للمساهمة مستقبلا في الوساطة وحل النزاعات أسعار النفط تستقر في حدود 65 دولارا للبرميل أونساج تسجل ارتفاعا في نسبة المقاولات بـ 40 بالمائة الجزائر اشترت أكبر شحنة من القمح الأمريكي خلال التسعة أشهر الأخيرة خمسة أقمار اصطناعية جزائرية بينها واحد للاتصالات طمّار يهدّد بفسخ عقود المقاولين "المتقاعسين" عن تجسيد 87 ألف سكن عبر 20 ولاية إيبسن فارما تطلق أول مصنع إفريقي لإنتاج أدوية علاج السرطان افتتاح مصنع سامسونغ لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر 190 ألــف مـعاملـة عبر خدمة نظام الدفع الإلكتروني هـذا العام آخر أجل لإيداع ملفات مسح الفوائد لمشاريع أونساج وبكناك في جوان 2018 جبهة التحرير الوطني تفقد البوصلة ! الجزائر تزود مصر بـ 500 ألف طن سنويا من الغاز الأمم المتحدة تعتبر الجزائر شريكا هاما في مكافحة الارهاب تجنيد 25 فرقة لحجز حليب سيليا من المحلات قياديو نقابة سونلغاز يحتجون أمام وزارة العمل ويطالبون برحيل زمالي الجزائر تطلب تعاونًا استخباراتيا افريقيا لصد عودة المقاتلين الأجانب
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. «إصلاح المستشفيات سيكون أكثر انسجاما مع قانون الصحة الجديد»

حسبلاوي أكد أن الجزائر حققت تقدما في محاربة الأمراض المتنقلة

«إصلاح المستشفيات سيكون أكثر انسجاما مع قانون الصحة الجديد»

  16 ديسمبر 2017 - 20:18   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الوطني
«إصلاح المستشفيات سيكون أكثر انسجاما مع قانون الصحة الجديد»

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي أن إصلاح المستشفيات سيكون أكثر انسجاما مع إصدار قانون جديد حول الصحة، مضيفا أن التباين بين القدرات والنتائج المحصل عليها يرجع إلى النقائص المسجلة في الآليات القطاعية.

أوضح حسبلاوي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني للأكاديمية الجزائرية لأمراض الحساسية، أن الإصلاح الجاري سيكون أكثر تناسقا وانسجاما بعد إصدار قانون جديد حول الصحة يدرج كأعمالنا ضمن منطق الاستغلال الامثل للقدرات، مضيفا أن هذا التباين بين القدرات والنتائج المحصل عليها يرجع إلى النقائص المسجلة في الآليات القطاعية.  وأكد حسبلاوي أن هذا اللقاء له الفضل من الناحية الإشكالية بإشراك كل العناصر الفاعلة، لأن الصحة ليست فقط قضية طب، بل هي تعكس أيضا قدرة المجتمع على العمل من أجل تحقيق راحة أفراده، مؤكدا أن الصحة تدخل ضمن منطق استراتيجي شامل يتضمن كل المجالات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع صحة الإنسان. أما بخصوص موضوع المؤتمر، ذكر الوزير أنه مع بداية الألفية الثالثة عرفت أمراض الحساسية ارتفاعا حقيقيا على مستوى العالم، مضيفا أن هذه الأمراض تحتل المرتبة الخامسة من حيث انشغالات الصحة العمومية في العالم. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن المواضيع التي تناولها المؤتمر تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه المجتمع العلمي لمجال أمراض الحساسية، معربا عن ارتياحه للتعاون الوثيق بين كلية الطب بالجزائر العاصمة ومختصين أوروبيين والذي سمح باستحداث شهادة دراسات متخصصة في أمراض الحساسية، واعتبر أن هذه الشراكة تبين أن هذا النوع من اللقاءات يسمح بربط علاقات علمية متينة ويفتح آفاقا طموحة على غرار وضع برامج موحدة للبحث والتكوين. وذكر وزير الصحة بهذه المناسبة بالتقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مجال محاربة الأمراض المتنقلة، مشيرا إلى النتائج المسجلة في مجال التغطية اللقاحية الشاملة والقضاء على شلل الاطفال وإلى تراجع الأمراض المتفشية مثل السل. وقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري وقعه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، يحدد بصفة موحدة التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية قصد وضع حد للفوضى التي تميز بعض المستشفيات. 

بوعلام.ح
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات