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رقمنة الإدارة وتقريبها ونقل الجثامين أهم الانشغالات

الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر يرافع لتحسين أوضاع الجالية

  16 ديسمبر 2017 - 20:19   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر يرافع لتحسين أوضاع الجالية

ناقشت سفيرة الجزائر بإسبانيا، طاووس فروخي، انشغالات الجالية الجزائرية  المقيمة بإسبانيا خلال الاجتماع الذي جمعها مع ممثلي الجالية وبحضور رؤساء التمثيليات الديبلوماسية بكل من برشلونة مدريد وأليكانت، حيث تم التطرق فيه إلى مجمل انشغالات التي ترفعها الأخيرة في مختلف المجالات قصد التكفل بها وإيجاد الحلول اللازمة. كشف رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، أن جملة من الانشغالات تشتكي منها الجالية الجزائرية المقيمة بإسبانيا تم رفعها خلال هذا الاجتماع، مضيفا أن من بين النقاط التي طرحها الاتحاد موضوع تعامل التمثيليات الديبلوماسية مع برنامج نقل الجثامين، مشيرا في ذات الصدد، إلى أن الاتحاد ما زال يطالب بضرورة تحرير هذا البرنامج لكل من يطلبه من الجالية لأن إكرام الميت دفنه. وأردف المتحدث أن الاتحاد طرح كذلك إشكالية عدم استفادة الجالية الجزائرية من رقمنة وتحديث الإدارة بسبب عدم وجود الجزائر في اتفاقية «la haya» التي تضم معظم الدول الأوروبية وبعض الدول من جنوب أمريكا وأفريقيا ودول عربية، مضيفا أنه يتوجب على جاليتنا استخراج مختلف الوثائق بالجزائر والقيام بإجراءات المصادقة عليها عبر عدة محطات إدارية وكذلك قنصلية إسبانيا بالجزائر. أشار بن رقية إلي مسألة حق الجالية الجزائرية المقيمة بإسبانيا بصفة غير قانونية من الاستفادة من جواز السفر البيومتري الاستعجالي، وخاصة من لديهم فرص تسوية وضعيتهم بإسبانيا أو أمام الحالات المستعجلة كالعلاج أو الدراسة وغيرها من الأمور وخاصة من هم مسجلون في القنصليات الجزائرية بإسبانيا، بالإضافة إلى دعم الجمعيات في تجسيد برامج تربوية وكذلك الثقافية بالتنسيق مع السفارة لإحياء مناسبات وطنية. أضاف المسؤول أن الاتحاد طرح مسألة تقريب الإدارة من المواطن بتفعيل تنقل فوج ديبلوماسي من القنصلية إلى المناطق البعيدة بالتنسيق مع الجمعيات وكذلك بتفعيل تطبيق «وات ساب» كجسر تواصل بين ممثل الجالية مع أحد ممثلي القنصلية أمام الحالات المستعجلة وكذلك للتواصل العادي والتنسيق بين الإدارتين، مشيرا إلى أنه تم قبول هذا الطرح من طرف السفيرة وتعهدت بتطبيقه في الميدان في أقرب الآجال. وأكد نفس المتحدث، أنه تم التوافق على تنظيم اجتماعات تقييمية مع رؤساء التمثيليات الديبلوماسية، وكذا عقد اجتماع سنوي مع السفيرة للوقوف على تقييم عملية التنسيق بين القنصليات وممثلي الجالية.

بوعلام حمدوش
 

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