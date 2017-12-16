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قال إن الحكومة أعطت الأولوية للمؤسسات الوطنية

أويحيى: رغم جهود تنويع الاقتصاد تبقى المحروقات قاطرة التنمية

  16 ديسمبر 2017 - 20:22   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى: رغم جهود تنويع الاقتصاد تبقى المحروقات قاطرة التنمية

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، عن منح الحكومة لعقود في مجال الطاقة لشركات جزائرية كانت ستوجه إلى مؤسسات أجنبية، في إشارة منه إلى إعطاء الأولوية للمتعاملين المحليين على الأجانب، وأضاف أنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للخروج من التبعية للمحروقات إلا أنها تبقى قاطرة التنمية.

قال أويحيى إن هذه العقود كانت ستذهب إلى شركات أجنبية في أكثر الاحتمالات، وأضاف على هامش تدشين حقل غازي «رقان شمال» بولاية أدرار التي يؤدي زيارة إليها، أن سوناطراك أعطت الدليل على أن الشركات الوطنية قادرة على استخلاف الشركات الأجنبية حتى في قطاع ذي أهمية وحساسية خاصة مثل قطاع المحروقات، وتابع «أملي أن خيار الدولة وتوجيهات الرئيس لإعطاء السوق للشركات الجزائرية بقدر الإمكان يكون له أثر إيجابي في جلب العديد من الشركات الوطنية»، وأردف الوزير الأول بخصوص الحقل الغازي «أهنئ سكان أدرار بهذا الإنجاز الذي سيشغل المئات، من ورائه خدمات وحاجيات ستفتح مناصب شغل». وفي ذات السياق، نفى أحمد أويحيي وجود أي نية لدى الحكومة للتخلي عن قطاع المحروقات الذي يبقى قاطرة التنمية في البلاد، وقال إنه ورغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأوضح عقب تدشين المشروع «أن هذا المركب بقدرة إنتاج تقارب 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا هو مكسب هام للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى حجم المداخيل بالعملة الصعبة التي سيجلبها، ورغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة  الأساسية للاقتصاد الوطني». كما هنأ الوزير الأول سكان المنطقة بهذا الإنجاز الذي ساهم وسيساهم بصفة أكبر في تشغيل مئات الشباب في ورشات الإنجاز، وفي مرحلة الاستغلال مما سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على واقع التنمية المحلية بمختلف أقاليم الولاية، واعتبر الوزير الأول بأنه يحق للجزائريين أن يكون لهم حلم مشروع في الحصول على منصب شغل. وأشرف أحمد أويحيى، أمس، بولاية أدرار، على مراسم توقيع 5 اتفاقيات ترمي إلى ربط 50 بئرا غازيا منتجا على مستوى حقل «تينهرت»، حيث سيتم ربط الآبار من خلال شبكة للتجميع بطول 330 كلم لمدة 20 شهرا، وستسمح هذه الآبار الغازية بزيادة الإنتاج 10 مليون متر مكعب يوميا، ما سيمدد من عمر المنشآت التابعة لسوناطراك بالمنطقة إلى غاية سنة 2040.

زين الدين زديغة
 

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