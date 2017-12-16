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مدراء التربية سيشرفون على دراسة الحالات بداية من الـ 24 ديسمبر

إدماج الأساتذة «الآيلين للزوال» في رتبة أستاذ مكوّن في الابتدائي والمتوسط

  16 ديسمبر 2017 - 20:31   قرئ 89 مرة   0 تعليق   الوطني
إدماج الأساتذة «الآيلين للزوال» في رتبة أستاذ مكوّن في الابتدائي والمتوسط

قرّرت وزارة التربية الوطنية تسوية وضعيّة معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي في الطور المتوسط، أو ما يسمى بالرتب «الآيلة للزوال» عن طريق إدماجهم في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، وأستاذ مكون للتعليم المتوسط، حسب الحالة ابتداء من 03 جوان 2012 على أن يتم تجسيد هذا الإجراء دون أثر مالي رجعي، وأمرت الوزارة مدراء التربية للولايات بالإشراف شخصيا على إحصاء كل الحالات بالتنسيق مصالح مفتشية الوظيفة العمومية في أجل أقصاه 20 ديسمبر، وإشعار الوزارة كتابيا بإنجاز العمل المطلوب قبل 24 ديسمبر. 

أوضحت التعليمة الوزارية الموجهة لمدراء التربية للولايات أن موظفي أسلاك التعليم العاملين في الطور الابتدائي و المتوسط قد تم تسوية وضعيتهم عن طريق ترقيتهم إلى الرتب الأعلى عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحان المهني وفقا لأحكام النقطة الأولى من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 التي تحدد كيفيات تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث سيتم إلغاء قرارات الترقية السارية و انجاز قرارات إدماج المعنيين في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، أو أستاذ مكون للتعليم المتوسط، حسب الحالة ابتداء من تاريخ 03 جوان 2012 على أن يتم تجسيد هذا الإجراء دون أثر مالي رجعي. في ذات السياق، أمرت وزارة التربية مدراء التربية للولايات في ذات التعليمة بالإشراف الشخصي والمباشر على إحصاء كل الحالات المطابقة، بكل دقة وعناية، بالتنسيق مع مصالح مفتشية الوظيفة العمومية، وتقديم مشاريع القرارات ذات الصلة إلى تأشيرة الرقابة المالية للولاية في أجل أقصاه 20 ديسمبر2017 مع ضرورة إشعار الوزارة كتابيا بإنجاز العمل المطلوب في أجل أقصاه 24 ديسمبر 2017، وأشارت الوزارة إلى أن الأسلاك المعنية بتسوية الوضعية في الطور الابتدائي شملت معلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس المدمجين في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، ومعلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس أن الذين زاولوا تكوينا متخصصا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل تاريخ 03 جوان 2012 المدمجين في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، إضافة إلى معلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس قبل 03 جوان 2012 الذين تم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية بين سنتي 2012/2014 بدلا من إدماجهم في ذات الرتبة ابتداء من 03 جوان 2012، وكذا معلمي المدرسة الابتدائية المدمجين بناء على شهادة الليسانس التي تحصلوا عليها في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية. بخصوص الطور المتوسط فقد مست التسوية كل من الأساتذة المجازين المدمجين في رتبة أستاذ التعليم المتوسط الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط خلال الفترة سنتي 2008 و2012، وأستاذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة في الاختصاص المدمجين في رتبة أستاذ التعليم المتوسط والذين تم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2014، بالإضافة إلى أساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص أو الذين زاولوا تكوينا متخصصا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط بين سنتي 2012 و2014 بدلا من إدماجهم في ذات الرتبة ابتداء من جوان 2012

نبيل شعبان
 

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