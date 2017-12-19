استنكار واسع لحادثة عين الفوارة ومغرّدون يحذّرون من اللاتسامح

الجزائريون يطلّقون أفكار الغلوّ ويرفضون المساس بـ تحطيم التاريخ

أبان الفعل المعزول ، الذي قام به مختل عقليا بقلب عاصمة الهضاب، نهار الإثنين، عن وجه مغاير للمجتمع الجزائري، يجسّده جيل جديد من الشباب الواعي والرافض للأفكار المتطرّفة، حوّل الحادثة على خطورتها إلى موضوع للتنكيت ونبذ العنف مهما كانت الخلفيات.

رفض العديد من الجزائريين الفعل الهمجي، الذي قام به شاب ثلاثيني - ظهر فيما بعد - أنه عسكري سابق مفصول من عمله كونه مختل عقليا ، وأكّد الجزائريون رفضهم للطريقة التي لجأ إليها مخرّب تمثال عين الفوارة بسطيف، وغزت مواقع التواصل عبارات التنديد والإدانة لهذا الفعل الهمجي في التعامل مع مسائل تتباين فيها الآراء.

وإن كان الجزائريون أوّل من ذاق مرارة الغلوّ في الدين والفكر، الذي حوّل حياتهم إلى ظلام طيلة عقد من الزمن، فإنّهم اليوم أصبحوا من أكثر الشعوب التي يصعب أن تنطلي عليها الفتاوى الظلامية التي تكون سببا وراء أعمال العنف، حتى أنّ ما حدث لعين الفوارة من تحطيم، قالت عنه السلطات العمومية إنه فعل معزول قام به مختل عقليا ، جعلهم يُحمّلون المدعو الشيخ شمس الدين مسؤولية ما وقع لهذا الرمز التاريخي الذي يوثّق حقبة زمنية عاشها الجزائريون، ذلك أنه كان أوّل من تحدّث عنها ودعا إلى سترها . واستنكر المعلّقون بشدّة، مثل هذا الكلام، الذي يضع الإنسان في نفس مرتبة الحيوان الذي يمكن أن يثير غريزته تمثال مصنوع من الحجر.

وحوّل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفعل إلى مادّة دسمة للسخرية، وحذّروا من توجّه الهجميين نحو مزيد من تحطيم كلّ النُّصب التي لها خلفيات تاريخية عبر العالم، بالاستناد على أفكار تطرفية ومحاولة ربطها بفتاوى إسلامية زائفة، وراح النشطاء ينشرون صور فوتوشوب تُظهر تحذيرات لمختلف النّصب التاريخية عبر عواصم العالم، من أجل اتّخاذ احتياطاتهم لأنّ الأفكار التطرّفية قد تجد لها في كلّ بلد ومنطقة ما من يتبنّاها.

ويتبيّن من خلال عديد المناسبات، طلاق بين الشباب الجزائري والأفكار المتطرّفة، بعد صعود جيل جديد بأفكار تنويرية ثمرة الإصلاحات التي مسّت المنظومة التربوية والتي عملت على تحصين الشباب من خطاب التطرف واليأس عن طريق الفتاوى الظلامية، بالإضافة إلى تفتّح الجزائريين على ثقافات الغير، عن طريق مختلف وسائط التواصل الاجتماعي والانترنيت التي باتت الوسيلة الأسرع للرّبط بين الشعوب، وتمكّن الشباب من التحرّر من الأفكار المعقّدة والرجعية في الفكر والسلوك، التي تغلغلت طيلة عشرية وأكثر منها وساهمت في تفكيك جيل بأكمله ومسّت بمقوماته لدرجة أصبحت تراوده الشكوك حتى في هويته.