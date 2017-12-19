استجابة لدعوة كناباست

آلاف الأساتذة في مسيرة الكرامة بتيزي وزو

خرج، أمس، الآلاف من أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة في مسيرة حاشدة وسط مدينة تيزي وزو، للمطالبة برد الاعتبار لكرامة الأستاذ ورحيل موظفي مديرية التربية المتورطين في قضية إهانة أستاذة خلال شهر أكتوبر المنصرم.

لقيت المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار، استجابة قوية من طرف مهنيي القطاع الذين خرجوا في مسيرة حاشدة وسط مدينة تيزي وزو، عرفت حتى مساندة من طرف أساتذة ولايات عدة على غرار الجزائر العاصمة، البويرة، بجاية والبليدة، حيث انطلقت في حدود العاشرة والنصف من أمام مقر مديرة التربية باتجاه مقر الولاية أين اعتصموا أمام مدخله الرئيسي. وقد رفع المحتجون خلال مسيرتهم عدة شعارات عبروا من خلالها عن رفض القاطع لـ إهانة الاستاذ في عقر دياره على غرار درس اليوم: الكرامة، عذرا تلميذي، كرامتي أولى ، كرامتي خط أحمر ، كرامتي أغلى من راتبي وغيرها من الشعارات الاخرى التي عكست مدى تمسك النقابة بإضرابها المفتوح الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي للمطالبة برحيل رئيس مصلحة الموظفين ومساعده بمديرية التربية بعد حادثة الاعتداء على أستاذة من طرف شرطية داخل مقر مديرية القطاع. في سياق آخر قال المنسق الولائي لنقابة الكناباست واكد عبد الرحمان في تصريحاته لـ المحور اليومي بأن قرار المجلس مواصلة إضرابه المفتوح بالرغم من أن المحكمة فصلت في عدم شرعيته مؤخرا، دليل قاطع على مدى التفاف مهنيي القطاع حول القضية سالفة الذكر والتي تعد بماثبة القطرة التي أفاضت الكأس، مؤكدا في الوقت ذاته على أن خروجهم إلى الشارع جاء بعد الصمت المبهم المنتهج من طرف السلطات العمومية على رأسها والي الولاية إزاء قضيتهم رغم مرور قرابة الشهر عن إضرابهم المفتوح. وفي الشأن المتعلق باتهامات اولياء التلاميذ الموجهة للاساتذة بالتأكيد على جعل التلاميذ رهينة لمطالبهم ، أشار المنسق الولائي لكناباست إلى أن الموضوع يتجاوز مصير التلاميذ خصوصا أن اغلبية الاساتذة هم أولياء ايضا، ليتعلق بقضية كرامة الاستاذ التي لا ثمن لها