نظمها أنباف بالتنسيق مع وكالة فاتي ماد

عمال بقطاع التربية يتوجهون اليوم لأداء مناسك العمرة

سيتوجه اليوم مستخدمو قطاع التربية الوطنية بما فيهم شريحة المتقاعدين المستفيدين من العمرة إلى البقاع المقدسة لأداء مناسكهم، وتتراوح قيمتها حسب نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف القائمة على تنظيمها بالتنسيق مع وكالة فاتي ماد ما بين 14.5 و17 مليون سنتيم حسب عدد الغرف المحجوزة بفندقي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنباف بالتنسيق مع وكالة فاتي ماد عن تنظيم عمرة بالتقسيط لمدة 15 يوما، لصالح منخرطي الاتحاد بأسعار وخدمات متميزة وعروض متنوعة، وفيما يخص تكاليف الرحلة إلى البقاع المقدسة، أوضحت الوثيقة التي تحوز المحور اليومي على نسخة منها أن سعر الغرفة لخمسة أشخاص بفندق مكة المكرمة الواقع على بعد ألف متر من المسجد الحرام، وفندق المدينة المنورة المتواجد على بعد 200 متر من المسجد النبوي، تقدر بـ145 ألف دينار، والغرفة الرباعية بـ150 ألف دينار، والغرفة الثلاثية بـ160 ألف دينار، أما الغرفة الثنائية فتقدر بـ 170 ألف دينار. من جهة أخرى، بينت ذات الوثيقة أن تسديد تكاليف العمرة يتم على دفعتين، حيث تقدر تكلفة الدفعة الأولى بالنسبة للغرفة الخماسية والرباعية بـ45 ألف دينار، والغرفة الثلاثية والثّنائية بـ50 ألف دينار، أما الدفعة الثانية من المستحقات المالية يتم تسديدها خلال 10 أشهر حددتها نقابة الاتحاد بـ9500 دينار للغرفة الخماسية، و10500 دينار للغرفة الرباعية، و11 ألف للغرفة الثلاثية و12 ألف دينار للغرفة الثنائية، ويتضمن الملف المطلوب بالنسبة للرجال حسب الوثيقة، جواز سفر لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، أما بالنسبة للنساء فقد شددت الوثيقة على ضرورة وجود محرم مع النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 46 سنة، وعقد الزواج للمرأة المسافرة مع زوجها، وتصريح شرفي للزواج زائد عقد الزواج بالنسبة للمرأة المسافرة من دون زوجها، وشهادة وفاة الزوج زائد تصريح شرفي للإبن زائد تصريح الزوج والأب بالنسبة للأرملة، كما يتوجب على المرأة المسافرة مع أخيها إحضار شهادة ميلاد الأخ زائد شهادة عائلية زائد تصريح الزوج أو الأب، وبالنسبة للمرأة المسافرة مع عمها يتوجب عليها إحضار شهادة ميلاد الأب زائد تصريح الزوج أوالأب، وشهادة الطلاق بالنسبة للمرأة المطلقة، وشهادة عدم الزواج زائد تصريح شرفي للأب أو شهادة وفاة الأب بالنسبة للمرأة العزباء.