تمحور حول واقع البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية

اختتام الملتقى العلمي الوطني بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة

اختتم الملتقى الوطني العلمي الأول أمس بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة، والذي تمحور حول واقع البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، حيث ركز المحاضرون في هذا المؤتمر حول الاستراتيجية المستقبلية من أجل تطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، خاصة ما تعلق بواقعه وكذا الإمكانيات المسخرة لذلك .

على مدار يومين رفع المحاضرون من أساتذة ودكاترة العديد من القضايا والعراقيل التي تواجه الباحث في العديد من الجامعات، حيث استغل المحاضرون الفرصة بانعقاد المؤتمر العلمي الوطني الأول بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة، أبو القاسم سعد الله، والذي تمحور حول واقع البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، من أجل التطرق إليها والعمل على إيجاد الاستراتيجية المستقبلية من أجل تطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، حيث حرص القائمون على تنظيم هذا المؤتمر مشاركة الفاعلين في هذا المجال من أجل اثراء النقاش من مختلف جامعات الوطن على غرار جامعة الجزائر 2، جامعة البويرة وكذا جامعة الطارف وبسكرة ، ومن بين الحضور أيضا والداعمين لهذا اللقاء أساتذة ودكاترة في الجامعات الفرنسية، وفي نفس السياق دائما تمحورت نقاط اللقاء أيضا حول واقع البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية وكذا نوعية الكتب المطبوعة، بالإضافة الى المشكال والعراقيل التي تقف في وجه الباحثين في ميدان العلوم الاجتماعية، إلى جانب ذلك أيضا ضم البيان الذي تحوز المحور اليومي منه العديد من النقاط التي تخص موضوع البعث العلمي على غرار اللغات التي يعتمد عليها الباحث في نشر أبحاثه.