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تسجيل أكثر من 20 دواء لعلاجه

تزويد مراكز مكافحة السرطان والمستشفيات بأدوية مبتكرة قريبا

  19 ديسمبر 2017 - 21:08   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
تزويد مراكز مكافحة السرطان والمستشفيات بأدوية مبتكرة قريبا

كشف مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حافظ حمو، عن تزويد مراكز مكافحة السرطان والمستشفيات قريبا بأدوية مبتكرة لعلاج السرطان والتخفيف من الألم لدى المصابين بهذا الداء، يتم إدخالها لأول مرة للجزائر، مضيفا أن وزارة الصحة سجلت أكثر من 20 دواء مبتكرا لعلاج السرطان.

 

أفاد الدكتور حافظ أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ستشرع قريبا في تزويد مراكز مكافحة السرطان والمستشفيات بأدوية مبتكرة لعلاج السرطان والتخفيف من الألم لدى المصابين بهذا الداء، يتم إدخالها لأول مرة للجزائر، وأوضح المسؤول أن الوزارة سجلت أكثر من 20 دواء مبتكرا لعلاج السرطان، 2 منها سيتم إدراجها قريبا و3 أخرى بصدد استكمال الملف، بالإضافة إلى أكثر من 10 أدوية أخرى للتكفل بالألم سيستفيد منها المرضى قريبا.

وأكد في هذا الإطار أن كلّ هذه الأدوية ستتكفل باستيرادها الصيدلية المركزية للمستشفيات والتي ستوزعها بدورها على مراكز مكافحة السرطان والمصالح الاستشفائية التي تتكفل بهذا المرض عبر القطر.

 

ويوجه هذا النوع من الأدوية غير المسجل في قائمة الأدوية المستوردة بعد - حسب ذات المسؤول-خصيصا إلى المصابين الذين لم تستجب حالتهم الصحية للأدوية التقليدية، كما ستقدم هذه الأنواع الجديدة للتخفيف من الألم لدى المرضى الذين يعانون من هذا الداء. وذكر مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بالوزارة، أن قرار استيراد هذه الأدوية المبتكرة التي لم تدخل بعد في إطار قائمة الأدوية المسجلة جاء في إطار إجماع طبي بين الفاعلين في هذا الاختصاص، كما أنه يبرز اهتمام الدولة بتحسين نوعية العلاج الموجه للمرضى مهما كان ثمنه، على حد تعبيره.  للإشارة تسجل الجزائر سنويا استنادا إلى تقديرات السجل الوطني للسرطان للمعهد الوطني للصحة العمومية لسنة 2015 حوالي 45 ألف حالة جديدة من شتى أنواع هذا الداء، حيث يأتي في مقدمتها سرطان الثدي لدى النساء وسرطان الرئة للرجال وسرطان الجهاز الهضمي والقولون والمستقيم لدى الجنسين.

بوعلام حمدوش

 
 

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