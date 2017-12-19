الفيفا يمكنها تسليط عقوبات على النادي لمخالفة قوانينها

السعودية تأمر سفيرها بإغلاق ملف تيفو أنصار عين مليلة

أمرت المملكة العربية السعودية سفيرها بالجزائر سامي بن عبد الله الصالح بإغلاق قضية تيفو عين مليلة بصفة فورية وترك الأمور للاتحاد الدولي للعبة فيفا الذي يمنع استغلال السياسة في الرياضة، حيث أكد السفير في رده بعد نشر التيفو جار التأكد من ذلك، وسنقوم بما يجب ، وأكد الصالح: هذا واجبنا، ولا خير فينا إن لم نقم به .

رفضت المملكة السعودية التصعيد والرد الطائش لسفيرها بالجزائر بشأن فتح تحقيق في قضية التيفو الذي رفعه أنصار عين مليلة في مباراتهم مع نادي غالي معسكر التي تحمل وجها واحدا نصفه للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلى جانبهما مجسم للمسجد الأقصى بالقدس مرفقة بعبارة وجهان لعملة واحدة ، مفضلة ترك المجال لـ الفيفا التي تمنع السياسة في الملاعب، حيث يرى متابعون أن جماهير عين مليلة خرقوا المادة 60 من قواعد الاتحاد الدولي للأمن في الملاعب العمل السياسي ورقم 52 من قانون الانضباط في الفيفا، والمتعلق بالسلوك غير اللائق من جانب الفريق، حيث سبق للاتحاد الدولي أن فرض عقوبات على فرق بسبب رفعها شعارات سياسية في الملاعب على غرار إعلان اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض غرامة مالية قدرت بـ 24 ألف و700 يورو على الاتحاد الأرجنتيني، بعدما رفع بعض أفراد المنتخب لافتة كتب عليها جزر مالبيناس أرجنتينية خلال مباراة ودية سنة 2014، وأشارت اللجنة إلى أن عددا من أفراد من المنتخب الأرجنتيني بعينهم حملوا لافتة كتب عليها جزر مالبيناس أرجنتينية ، والمعروفة أيضاً بـ فوكلاند التي تتنازع بوينوس أيرس وبريطانيا على سيادتها، كما أعلنت الفيفا توقيع عقوبات مالية على العديد من اتحادات الدول على خلفية أحداث الجولة الماضية للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، في روسيا، وقال الفيفا، عبر موقعه الرسمي، إنّ لجنة العقوبات توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الاتحاد القطري لكرة القدم، إضافة إلى فرض غرامة قدرها 51.800 دولار عليه، وذلك بعد أن ارتدى لاعبو العنابي قمصانا عليها صورة الشيخ تميم أثناء التمارين، في 13 جوان الماضي، قبل مباراة قطر وكوريا الجنوبية، كما ارتدى المشجعون قمصانا عليها صور الأمير القطري، كما فرض الاتحاد عقوبات مغلظة على الاتحادين الإيراني والقطري، بسبب مخالفتهما للوائح الدولية خلال الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018، ووقع الاتحاد الدولي غرامة مالية تخطت حاجز الربع مليون دولار على الاتحادين الإيراني والقطري، بسبب إدخال السياسة في الرياضة ورفع لافتات سياسية خلال المباريات الرسمية التي تقع تحت مظلة فيفا.