520 شابا من أصحاب المؤسسات أودعوا ملفاتهم للاستفادة من الإجراء

تمديد آجال إعادة جدولة تسديد ديون مؤسسات أونساج و كناك إلى جوان

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن آجال إيداع ملفات أصحاب المؤسسات المصغرة للاستفادة من إجراء إعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء رسوم التأخير تم تمديدها إلى غاية شهر جوان من سنة 2018 .

أوضح الوزير في تصريح للصحافة، على هامش الندوة الوطنية حول المؤسسة المصغرة والمقاولاتية، أن آجال ايداع ملفات المقاولين التي كانت مقررة مع نهاية سنة 2017 للاستفادة من اجراء إعادة جدولة تسديد الديون على شكل قروض ممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وكذا إلغاء رسوم التأخير، تم تمديدها إلى غاية شهر جوان من سنة 2018 . وفي هذا السياق كشف زمالي أن 520 شابا من أصحاب المؤسسات المصغرة قد أودعوا ملفاتهم الى حد الآن على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستفادة من هذا الاجراء . وذكر الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لفائدة بعض المقاولين الشباب الذين استفادوا من الاجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة ولكنهم واجهوا بعض الصعوبات، بحيث يستفيدون من إجراء خاص يتضمن إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإلغاء غرامات التأخير مؤكدا أن هذا الاجراء لا يعني مسح الديون . أضاف الوزير أن هذه المرافقة لا تشمل كل الشباب المقاول، بل تخص فقط الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة قبل شهر مارس من سنة 2011 ، لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ، داعيا الشباب المقاول إلى التقرب من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لتقدم لهم توضيحات حول هذا الموضوع. وعلى صعيد آخر أعلن الوزير أن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر من كل سنة سيخصص كأسبوع للمقاولاتية.