رؤساء المجالس الشعبية الولائية والمحافظون يمنحونه «صكا على بياض»

ولد عباس يوسّع دائرة أنصاره في قواعد الحزب

تمكّن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من حشد رؤساء المجالس الشعبية الولائية، نهار أمس، في اجتماع تزكية في سياق مساعي أعضاء من اللجنة المركزية لجمع التوقيعات للإطاحة به.

شرع رؤساء المجالس الشعبية الولائية لحزب جبهة التحرير الوطني، خلال لقاءهم بالأمين العام للحزب في اجتماع مغلق بمقرّه «الأحرار الستة» بحيدرة، في وضع «المزكّين»، بعدما تمكّن اللقاء من حشد أغلب القيادات التي عارضت ولد عباس في الأسابيع التي تزامنت مع إعداد القوائم الخاصة بالترشيحات للمحليات. وحضر الاجتماع الوزير السابق للصناعة محجوب بدّة، إلى جانب النائب السابق الذي احتجّ كثيرا على عدم ترشيحه في انتخابات البرلمان وبعدها في الانتخابات المحلية، إلياس سعدي. وتمكّن ولد عباس، من توسيع دائرة أنصاره قبل أشهر قليلة عن الدورة العادية للجنة المركزية، التي يراهن عليها خصومه لإنهاء مسيرته على رأس الأمانة العامة للأفلان وانتخاب قيادة جديدة أو الذهاب لمؤتمر جامع، بعد تحميله مسؤولية تراجع أداء الحزب خلال الأشهر الماضية. وأعلن رؤساء المجالس الشعبية الولائية المحسوبون على جبهة التحرير الوطني وأمناء المحافظات، في بيان ختامي للقاء، دعمهم الكبير للأمين العام للحزب جمال ولد عباس، مثمنين «الدور الكبير» الذي بذله خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، بداية من إعداد القوائم الانتخابية، مرورا بتنشيط الحملة الانتخابية والخطاب القوي والواقعي البعيد عن العنف والوعود الكاذبة للمواطن، وصولا للنتائج الكبيرة التي حققها العتيد. وقال رؤساء المجالس إنّ انتخابات الـ23 نوفمبر الماضي، أكد من خلالها الشعب أن الصندوق هو الوسيلة المثلى لإحداث التغيير وليست الوسائل الأخرى، وهو ما جسدته النتائج، من خلال التأكيد على الاستقرار والأمن والاستمرارية». وثمّنوا «النجاح الباهر الذي حققه الأفلان بعدما احتلّ الصدارة وحافظ على مكانته الريادية، مكرسا الفوز الذي حققه في التشريعيات بشكل سلمي حضاري»، واعتبروا أنها «حقيقة واضحة بالنظر إلى التغيرات التي تشهدها الساحة على أن خيار الناخبين كان عن وعي تجذر في الوجدان الجزائري نتيجة للسياسات الإصلاحية التي أقرها رئيس الجمهورية رئيس الحزب وسيصب في سياق مصلحة الجزائر».