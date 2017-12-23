بعد إلغاء عقدها مع «تي أل أس كونتاكت» بسبب التجاوزات المسجلة

القنصلية الفرنسية تفصل قرببا في هوية المركز الجديد لتجميع ملفات «الفيزا»

تفصل السفارة الفرنسية في الجزائر نهاية الأسبوع الجاري في هوية المتعامل الذي سيعوض «تي أل أس كونتاكت» الوسيط بين المواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على التأشيرات ومصالح القنصليات الفرنسية في الجزائر، بعد الفضائح والفوضى التي عرفتها الوكالة خلال الفترة الأخيرة.

ينتظر أن تعلن السفارة الفرنسية بالجزائر عن مقدم الخدمات الخاصة بالتأشيرة إلى فرنسا، الذي سيعوض «TLS Contact» الخميس المقبل، أين سيتم فتح الأظرفة بعد شهرين عن إعلان السلطات الفرنسية عن مناقصة شهر أكتوبر الماضي، بعدما تقرر وقف العقد الذي يجمع بين القنصليات الفرنسية العامة بالجزائر والوسيط «TLS Contact» المتعلق بجمع ملفات طلبات التأشيرة يوم 28 جوان الماضي، بعد الفضائح والفوضى التي عرفتها الوكالة خلال الفترة الأخيرة، وسيكون المركز الجديد مطالبا بتحسين ظروف الاستقبال وتسيير عدد الطلبات المتزايدة على التأشيرة الفرنسية خاصة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسهيل الحصول على «الفيزا» للنخب والصحافيين والطلاب»، خاصة أن «تي أل أس» فشلت في تنظيم الطلب الكبير وإغلاق باب المواعيد. ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تحقق مصالح الاتحاد الأوروبي في مزاعم وجود «وسطاء» لديهم علاقات متشابكة داخل قنصليات وسفارات لبلدان الاتحاد في عدة دول بشمال إفريقيا، بينها الجزائر والمغرب، أين سيشمل تأشيرات «شينغن» التي منحت في ظرف عام كامل للتأكد من أنها تستجيب للشروط الصارمة، خاصة فيما يرتبط بالكشوفات البنكية، وأوضحت مصادر متطابقة أن التحقيق يشمل مدة الإقامة الممنوحة في التأشيرات ومدى تطابقها مع الضمانات التي تتضمنها الملفات المقدمة للحصول على «الفيزا» الأوروبية، مبرزة أن فتح التحقيق جاء بناء على معلومات توصل إليها الاتحاد بأن عملية «تلاعب» كبرى تشوب منح التأشيرات في البلدان المغاربية على وجه التحديد، أبطالها موظفون في القنصليات، بينهم جزائريون وآخرون يحملون جنسيات دول «شينغن»، ويأتي هذا التحقيق في الوقت الذي تستقبل مصالح التأشيرات الخاصة بالاتحاد الأوروبي «المكلفة باستقبال ملفات الجزائريين الطالبين لتأشيرات «شنغن» أكثر من 4 آلاف ملف يوميا حسب حصيلة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، في حين يقدر عدد الجزائريين الذين تحصلوا على تأشيرة العبور إلى الأراضي الفرنسية في إطار فضاء «شنغن»، خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 120 ألف جزائري. وللإشارة فقد فككت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني شبكة احتيال ونصب مكونة من مجموعة من موظفي مركز «تي أل اس كونتاكت» المكلف باستقبال ملفات الجزائريين الطالبين لتأشيرات «شنغن» بعد قيامها بخداع معظم المواطنين الذين يتقدمون بطلب تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار فرنسا وإيطاليا من خلال الاحتفاظ بملفات الطلب داخل المقر وعدم تقديمها للسفارة، وبعد أيام يتم إرجاع جواز السفر لطالب التأشيرة بحجة أن الملف ناقص، للاستيلاء على أمواله التي كانت موجهة لمصاريف السفارة.