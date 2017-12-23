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قال إنها محاولة لخلق الفوضى بمنطقة القبائل

أويحيى: «كل ما يثار حول الأمازيغية مناورة ديماغوجية»

  23 ديسمبر 2017 - 19:40   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى: «كل ما يثار حول الأمازيغية مناورة ديماغوجية»

دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، إلى الابتعاد عن الديماغوجية وعدم توظيف اللغة الأمازيغية سياسيا، وأكد أنها لغة وطنية تُدرّس عبر 38 ولاية، معتبرا أن ما حدث مؤخرا مناورة لمحاولة خلق الفوضى في منطقة من البلاد.

أوضح أويحيى، الذي كان له دور في دسترة اللغة الأمازيغية، أن كل ما يقال هنا وهناك حول الأمازيغية يعد «مناورة ديماغوجية» و»محاولة لإثارة الفوضى في منطقة معينة من الوطن، حتى لا أقول عنها أكثر من ذلك، على مستوى البرلمان»، وأضاف في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال اجتماع الثلاثية الذي جمع الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمقر المركزية النقابية: «حاول أصحاب هذه المناورة -في إشارة إلى مقترح ترقية هذه اللغة الذي قدمه حزب العمال أمام المجلس الشعبي الوطني- إثارة الفوضى في منطقة معينة من الوطن، مشيرا إلى أن اللغة الأمازيغية يتم تدريسها حاليا في 38 ولاية من الوطن»، وذكر أويحيى في هذا الإطار أن مادة اللغة الأمازيغية مدرجة في امتحان نهاية الطور المتوسط وفي البكالوريا وتدرّس في سبع جامعات جزائرية وفي طور الليسانس وفي نظام (أل. أم. دي) ولديها أكثر من 10 مراكز للبحث في إطار الشبكة الجامعية». وأكد الوزير الأول، الذي يعول عليه للمضي قدما باللغة الأمازيغية، في هذا السياق أن «الذين يروجون بأن الدولة قد تجاهلت أو نسيت اللغة الأمازيغية، يكذبون على الشعب ويريدون من وراء ذلك خلق الفوضى وتبني طرق أخرى لإثارة الفتنة باستخدام أبناء ولايات تيزي وزو والبويرة وبجاية»، وخلص بالقول: «هذه هي المعلومات التي نريد أن تصل إلى الرأي العام».

زين الدين.ز
 

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