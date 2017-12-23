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بن غبريت ثمنت مجهوداتها في إصلاح المنظومة التربوية

الحكومة خصصت أزيد من 16 بالمئة من ميزانية الدولة لقطاع التربية

  23 ديسمبر 2017 - 19:50   قرئ 217 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة خصصت أزيد من 16 بالمئة من ميزانية الدولة لقطاع التربية

ثمّنت وزيرة التربية الوطنية مجهودات الحكومة في إصلاح المنظومة التربوية من خلال تخصيص أزيد من 16 بالمئة من نسبة ميزانية الدولة لقطاع التربية، ناهيك عن الهياكل البيداغوجية التي فاقت 26 ألف مؤسسة تعليمية لاحتواء قرابة 09 ملايين تلميذ موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة.

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بلغة الأرقام أن ميزانية وزارة التربية الوطنية تقدر بـ16.3 من نسبة ميزانية الدولة وأن عدد التلاميذ المتمدرسين في قطاع التربية قارب تسعة ملايين، موزعين على 26 ألف و751  مؤسسة تربوية، ويؤطرهم  456ألف و207  أستاذ، بالإضافة إلى بقية المستخدمين المحددين بـ 282ألف و739 موظف، بالإضافة إلى إحصاء مختلف مؤسسات القطاع تحت الوصاية، كما قدمت بن غبريت عرضا عن سياسة وزارة التربية التي تعتمد على نتائج تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، التي نصبها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، متمثلة في الإجراءات الحكومية، القانون التوجيهي، ومختلف تقييمات نتائج الدراسات والبحوث الوطنية. من جهة أخرى، حدّدت الوزيرة المحاور الكبرى لإصلاح المنظومة التربوية في الجزائر لا سيما «التحوير البيداغوجي» الذي يستهدف تحسين الممارسات البيداغوجية وتنويعها داخل القسم، وتنمية قدرات القراءة، الكتابة، والفهم، وتنمية الثقافة العلمية والمعلوماتية لدى التلاميذ، وهو مبني على تطوير كفاءات الأساتذة وتحسين مردودية التمدرس، مضيفة أن المفتشين يلعبون دورا أساسيا من خلال مرافقة الأساتذة وتكوينهم، وفي هذا الإطار تعطى الأولوية للطور الابتدائي باعتباره ركيزة يبنى عليها طورا المتوسط والثانوي، ويتمثل المحور الثاني في «ضمان الاحترافية»، وذلك من خلال مخطط وطني للتكوين، يشمل53  موضوعا ويمس كافة مستخدمي القطاع، يتم تكوينهم حضوريا بمعاهد التكوين، وعن بعد، باستخدام وسائل الاتصال الرقمي، أما المحور الثالث ألا وهو «الحوكمة» ويكون عن طريق تجسيد جملة من المشاريع على غرار المناجمنت في التربية، الوساطة في الوسط المدرسي، لوح القيادة، قيادة المؤسسات، التدقيق في المؤسسات التربوية، ومرجعية المهن والوظائف.

 نبيل شعبان
 

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