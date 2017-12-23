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إنزال حكومي في الدورة العادية للمجلس الوطني لهذا التنظيم

السلطات العمومية تبحث عن دور جديد للكشافة الإسلامية

  23 ديسمبر 2017 - 19:58   قرئ 66 مرة   0 تعليق   الوطني
السلطات العمومية تبحث عن دور جديد للكشافة الإسلامية

أعاد الإنزال الوزاري والبرلماني، في دورة المجلس الوطني للتنظيم الجماهيري «الكشافة الإسلامية الجزائرية»، هذه الجمعية إلى الواجهة، بعدما انسحبت من المشهد العام منذ التغيير الذي حدث على رئاستها سنة 2015، بعد التعديلات التي أُحدثت على قانونها الأساسي، وتعهّدت قيادتها بعدم التغلغل في الممارسات السياسية.

أبانت الدورة العادية للمجلس الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية، أنّ هذا التنظيم الجماهيري، الذي يجنّد في صفوفه حوالي 100 ألف منخرط، من الأطفال والمراهقين والشباب، ما يزال يحتفظ بالدور التقليدي له وهو موجود في نجدة السلطات، التي تبحث عن إشراك المجتمع المدني في القرار، من خلال ما تسمّيه الديمقراطية التشاركية، التي تريد من خلالها توسعة الديمقراطية السياسية. وشهد اجتماع عادي للمجلس الوطني للكشافة الإسلامية، المقام بقصر المؤتمرات بزرالدة، صبيحة أمس، إنزالا حكوميا، ممثّلا في حضور أربع وزراء هم: وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الداليا، وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي. وإلى جانب الحضور الحكومي، تمكّنت الكشافة من حشد برلمانيين من نواب في الغرفة السفلى وأعضاء بمجلس الأمّة، إلى جانب منتخبين عن المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، يتقدّمهم رئيس المجلس عبد الكريم بنّور. وانسحبت الكشافة الإسلامية الجزائرية من المشهد السياسي، منذ انعقاد مؤتمرها الـ11، الذي انتخب محمد بوعلاق، قائدا عاما خلفا لسابقه نور الدين بن براهم، هذا الأخير الذي كان يجهر بانتمائه السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الوقت الذي لا ينتمي بوعلاق إلى أيّ حزب سياسي، وهو الوضع الذي جعل السلطات العمومية، ممثلة في وزارة الداخلية، إلى استعادة هذا التنظيم الجماهيري الذي يعوّل عليه من أجل تجنيد قرابة النصف مليون شاب ومراهق من الأجيال المتعاقبة، في صفوفه، وذلك بغية إشراكها كممثل عن المجتمع المدني في سياق التدابير المتّخذة من أجل توسعة مصادر القرار الخاص بانشغالات المواطن، تحت مسمّى الديمقراطية التشاركية. وتبحث السلطات العمومية عن إعادة أكبر تنظيم جماهيري لفئة الشباب والمراهقين والأطفال في الجزائر إلى دورها الطبيعي، بعدما قضت سنوات بعيدة عن كبريات الأحداث الوطنية، ومرّت بأسوأ مراحلها خلال العشرية السوداء، حينما تمّ الزجّ بها في الصراع الذي كاد يقذف بها في نفق الظلامية والتطرّف، بعدما كانت تلعب دورا تربويا مهمّا في زرع ثقافة حب الوطن، وغرس القيم الوطنية واليقظة لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر حفاظا على الاستقرار

 حكيمة ذهبي
 

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