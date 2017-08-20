EL MIHWAR centre N° 1501 du 22 08 2017

http://www.calameo.com/read/005005357183132469785
http://www.calameo.com/read/005005357183132469785
http://www.calameo.com/read/005005357a21ea144217d
https://fr.calameo.com/read/0049628245437b52baf0a
https://fr.calameo.com/read/004962824e19f10b90760
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نجا من الإغتّيال مرار و أصيب برصاصة قاتلة و يقرّ أنّه لا يخشى المباريات لأنّه لم يخشى الحرب
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سقوط صاروخين على بلدة كلس التركية قرب الحدود مع سوريا
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باتت مسارح لمواجهات طاحنة باستعمال مختلف الأسلحة
عصابات الأحياء تنتقل من التجمعات السكنية الجديدة إلى الأحياء المحافظة
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القصبـــــة تتزيـــــــن بأردوغـــــــان
هي اسبانيا التي وحدتها اعتداءات برشلونة في وقفة، أول أمس، ترحما على ضحايا الإرهاب.
El Mihwar El Youmi, Quotidien arabophone
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