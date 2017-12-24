خبراء يوصون باستخدام الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية للاستجابة السريعة للمخاطر الصحية

شريط الاخبار
استشهاد عشرة فلسطينيين في «مسيرة العودة» توزيع الكتب المدرسية للموسم القادم بداية من 25 جوان إنشاء جسرين لربط الجامع الأعظم بالواجهة البحرية طلبة الدكتوراه وحاملو شهادة ما بعد التدرج "كلاسيكي" في الشارع ارتفاع شهداء مسيرة العودة في فلسطين حج الأثرياء بين الـ 90 و300 مليون سنتيم هذا الموسم الجزائريون يودِّعون بطاقة التعريف "الخضراء" بداية من 2021 فتح الباب أمام القنوات الخاصة للبث عبر "ألكوم-سات1" تمديد فترة اقتناء قسيمات السيارات إلى 30 أفريل «لا يوجد تمرد في المنتخب وسنتأهل إلى كان 2019» تخصيص 120 مليار دينار لتمديد شبكة السكك الحديدية بوتفليقة يأمر بدمج المؤسسات العمومية متقاربة النشاط لإنقاذها من الإفلاس غالي يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف صريح من القضية الصحراوية رهبان تيبحيرين اغتيلوا ذبحا وليس بالرصاص شافية بوذراع تخضع لعملية جراحية بمستشفى مسقط بعمان جزائريون يطالبون الحكومة الترخيص لهم باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات «رونو الجزائر» تشرع في تسويق سيارة « كليو 4 « غدا أسعار النفط تستقر عند 69.44 دولارا مع ارتفاع المخزونات الأمريكية "الباك" يوم 20 جوان والامتحانات التجريبية ما بين 27 و31 ماي الحراش يريد تفادي الأزمة ويهدف إلى تحقيق الفوز إصابتان بداء البوحمرون في سيدي بلعباس الجزائر لم تنتج سوى 400 ميغاواط من الطاقة المتجددة منذ 2011 «عميروش لم يحمل إلى تونس جهاز راديو وقضية لابلويت كانت لإنقاذ مسار الثورة» «مراجعة مدونة التخصصات حتمية لتتوافق مع متطلبات سوق الشغل» شاب يسرق مبلغ 100 مليون سنتيم من محل لبيع العطور بالحميز إفريقي يسلب لجزائري مبلغ 70 مليون سنتيم بالدار البيضاء قاضي التحقيق يستمع لمدرب وعون أمن مواطن يتهم شقيقه بتزوير عقد تنازل عن قطعة أرض بالحميز وبيعها البراءة لـ "نغزة سعيدة" من تهمة الاستيلاء على مبلغ 15 مليار سنتيم وزراء يحذرون من المغالطات ويدعون إلى مساعدة الجيش في حماية الحدود الجيش يحول كازمات الإرهابيين إلى مقابر نحو حجب الموقع الإلكتروني لفركوس ومنعه من إلقاء المحاضرات «الشعب» يريد ثورة وتغييرا في المنظومة الكروية بوحجة: «لا ننتظر دروسا من الآخرين» المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية والمعطيات الشخصية الجزائر لن تسلم مواطنيها للمحاكمة في الخارج زوخ يؤكد الشروع في التحري عن العقار المخصص لمساكن «أل بي يا» «بوتفليقة هو الذي يقرر من يترشح للرئاسة باسم الأفلان» وفاة ثلاث طبيبات مقيمات بالدويرة يؤجل حوار الوزارة مع المقيمين إلى الأحد الجزائر الثالثة عربيا بقرصنة 44 بالمائة من حسابات المستخدمين
  1. الرئيسية
  2. صفحات اخرى
  3. صحة
  4. خبراء يوصون باستخدام الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية للاستجابة السريعة للمخاطر الصحية

خبراء يوصون باستخدام الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية للاستجابة السريعة للمخاطر الصحية

  31 مارس 2018 - 11:53   قرئ 9 مرة   0 تعليق   صحة
خبراء يوصون باستخدام الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية للاستجابة السريعة للمخاطر الصحية

أوصى أطباء وخبراء من 15 دولة، شاركوا في فعاليات المؤتمر الإقليمي السادس لشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية (إمفنت)، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالأخص تكنولوجيا الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية لجمع البيانات والمعلومات حول الأمراض في حالات الاستجابة السريعة للمخاطر الصحية

كما أوصى المؤتمر في ختام أعماله، التي عقدت في عمان و استمرت لأربعة أيام إلى نهاية الاسبوع الماضي، وشارك فيه نخبة من خبراء الصحة العامة في مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية (CDC) والجامعات ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المختلفة، بتقوية مراكز الاستجابة السريعة للمخاطر من خلال زيادة فرص التدريب للكوادر ذات العلاقة وزيادة المجهود المشترك بين الجهات المعنية وأهمية تشجيع اكتساب الخبرات بين الأطباء والمشاركين في جميع المراحل و أن تأخذ الدول بعين الاعتبار خلال وضعها للخطط والاستراتيجيات أن تكون الخطط ذات كفاءة وفعالية واستمرارية ومبنية على مشاركة جميع الأطراف المعنية

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "أساليب ومنهجيات مبتكرة للتعامل مع واقع الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط"، ضرورة تشجيع الدول والشركاء على العمل جنبا إلى جنب لوضع خطط انتقالية لمرحلة ما بعد استئصال شلل الأطفال وخطط انتقالية للاستفادة من الموارد البشرية واللوجستية والنظم الصحية التي كانت تستخدم في أنشطة استئصال شلل الأطفال ولدعم أولويات الصحة العامة وكذلك لضمان استدامة فعاليات الأساسية المتعلقة باستئصال شلل الأطفال.

وعلى مدى ثلاثة أيام قدمت في المؤتمر 147 ورقة عمل مختصة من جميع الدول المشاركة في أعماله وتم عرض مجموعة من المقاربات المبتكرة للصحة العامة فيما تضمن برنامج المؤتمر جلسات وفرت فرصا قيمة لتبادل المعرفة بشأن التحديات والعوائق التي تعرِض الحالة الصحية لسكان المنطقة للخطر، كما وفرت منصة لعرض الأعمال المثبتة علميا لمقيمي وخريجي برنامج تدريب الوبائيات الميداني وغيرهم من العاملين في مجال الصحة الذين اختاروا تبادل الإنجازات ونتائج البحوث والاستقصاءات الوبائية الميدانية لأهم الفاشيات والأوبئة التي تعرضت لها بلدانهم والحلول المشتركة التي توصلوا إليها مع المشاركين من مختلف البلدان واتاح المؤتمر الفرصة أمام المختصين في الوبائيات والعاملين في مجال الصحة العامة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لتبادل خبراتهم في التعامل مع التحديات التي تواجهها الصحة العامة.

 يذكر أن المؤتمر شارك في أعماله 250 من الأطباء والخبراء في مجال الوبائيات التطبيقية والصحة العامة من الأردن، مصر، المغرب، العراق، المملكة العربية السعودية، فلسطين، لبنان، السودان، اليمن، تونس، باكستان، أفغانستان، بنغلادش، بالإضافة إلى نخبة من خبراء الصحة العامة في مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية (CDC) والجامعات ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المختلفة.

حكيمة ذهبي

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من صحة

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات