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فيسبوك تحظر إعلانات الصفحات المروجة للأخبار الوهمية

  30 أوت 2017 - 11:18   قرئ 18 مرة   0 تعليق   علوم و تكنولوجيا
فيسبوك تحظر إعلانات الصفحات المروجة للأخبار الوهمية

صعدت الشبكة الاجتماعية فيسبوك،  من معركتها ضد الأخبار المزيفة والوهمية عن طريق حظر الإعلانات من الصفحات التي تشارك تلك الأخبار الوهمية، حيث تستعين الشركة بمنظمات الطرف الثالث لفحص الحقائق مثل سنوبس Snopes وAP لتحديد الأخبار المزيفة ورفض السماح للمعلنين بتشغيل الإعلانات التي ترتبط بالقصص التي تم وضع علامة عليها على أنها غير صحيحة.

وذكرت فيسبوك أن المنظمات التي ترتبط بقصص إخبارية تعتبر غير صحيحة من قائمة صفحاتها لن يسمح لها بالإعلان عبر المنصة، ويجري استعمال ميزة الصفحات على فيسبوك من قبل الشركات والعلامات التجارية والمشاهير ومجموعات أخرى على اعتبار أنها حسابات شخصية عامة، وقالت فيسبوك إنها اكتشفت مجموعات معينة تستعمل الصفحات كوسيلة لنشر الأخبار الوهمية، وذلك على الرغم من أنه لم تحدد تلك المنظمات التي تفعل ذلك.

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