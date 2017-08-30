"راديو العاصمة" أروع تطبيق جزائري للاستماع للمحطات الموسيقية

قامت شركة "إنتــــاج موحتويات" بإطلاق تطبيق"راديو العاصمة" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الخاص بشركة اندرويد ويعمل تطبيق "راديو العاصمة" على نشر الموسيقى عبر شبكة الانترنت، حيث يعتبر من أقوى المنافسين للتطبيقات أُخرى متخصصة في المجال نفسه

ويوفر التطبيق الجديد الذي تم الإعلان عنه في 19 جويلية/الماضي للمستخدمين تنزيل مقاطع الموسيقى الخاصة لمحطات الراديو المختلفة ، دون الحاجة إلى تخزينها داخل الجهاز، وذلك مجانا بعدد يصل الى أكثر من 100 محطة راديو من جميع أنحاء العالم

كما يتيح التطبيق للمستخدم فرصة الاستماع والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المحطات مثل الكلاسيك، الروك، البوب، الهيب هوب، الأغاني، الموسيقى، الحفلات، والبرامج المتنوعة الأخرى التي تقدمها محطات الإنترنت المختلفة حول العالم. كما يتيح التطبيق الخاص بها إمكانية الاستماع للملفات الصوتية المخزنة محليًا على الهاتف أو الحاسب اللوحي





كما يتيح التطبيق للمستخدم فرصة الاستماع والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المحطات مثل الكلاسيك، الروك، البوب، الهيب هوب، الأغاني، الموسيقى، الحفلات، والبرامج المتنوعة الأخرى التي تقدمها محطات الإنترنت المختلفة حول العالم. كما يتيح التطبيق الخاص بها إمكانية الاستماع للملفات الصوتية المخزنة محليًا على الهاتف أو الحاسب اللوحي



