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النوم الجيد ليلا يقي من الإصابة بالسمنة المفرطة

  29 جويلية 2017 - 11:48   قرئ 43 مرة   0 تعليق   منوعات
النوم الجيد ليلا يقي من الإصابة بالسمنة المفرطة

 أكدت دراسة بريطانية حديثة أن عدم حصول الشخص على  قسط كاف من النوم ليلا يضاعف من خطر إصابته بالسمنة المفرطة.

وقال باحثون من جامعة "ليدز" البريطانية  في دراسة نشرت نتائجها يوم  الجمعة في دورية (بلوز وان ) العلمية  إنهم تابعوا حالة 1615 من البالغين   وراقبوا أنماط نومهم بالإضافة إلى رصد أوزانهم ومحيط الخصر لديهم   وبعد مدة

أظهرت النتائج أن الناس الذين كانوا ينامون في المتوسط ست ساعات ليلا كان قياس  محيط الخصر لديهم أكبر من أقرانهم الذين كانوا ينامون تسع ساعات  وتفاقمت  المشكلة بشكل أكبر لدى من ينامون أقل من ست ساعات.وأوضح فريق البحث أن نتائج الدراسة تشير إلى أن عدم كفاية جسم الإنسان من  النوم  يمكن أن تسهم في تطور الأمراض المتعلقة باضطرابات التمثيل الغذائي مثل  مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكولسترول ما يساهم في زيادة  أمراض القلب.وأفادت الدكتورة لورا هاردي  قائدة فريق البحث بأن نتائج الدارسة سلطت  الضوء على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم  ويكفي معظم البالغين أن يناموا  من 7 إلى 9 ساعات ليلا".وكانت أبحاث سابقة كشفت أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا  يحسن الصحة  العامة  ويقي الإنسان الكثير من الأمراض  وعلى رأسها السكري والسمنة  والزهايمر.كما ربطت الدراسات بين اضطرابات النوم وخطر التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية  والنوبات القلبية وضعف الجهاز المناعي.

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