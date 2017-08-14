بطاريات تعمل بطاقة سوائل الجسم

طور العلماء بطارية مرنة يمكن أن تعمل عبر طرق مبتكرة بالاعتماد على السوائل الجسدية، مثل الدموع والعرق أو حتى البول.

اقترح باحثون من جامعة فوادن في شنغهاي بالصين، تقنية جديدة لتصنيع البطاريات، تستبدل المواد الكيميائية السامة بالماء المالح.ويمكن للبطاريات العمل بطريقة آمنة على الأجهزة القابلة للارتداء، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة Chem.وتعمل البطاريات عن طريق تخزين الطاقة الكهربائية على شكل أخرى كيميائية، حيث تحوي قطبين معدنيين يعملان بالكهرباء (أحدهما بشحنة إيجابية والآخر سلبي). وعندما تقوم البطارية بتشغيل الجهاز، تطلب الأيونات إلكتروناتها، التي تنتقل عبر الشوارد من قطب كهربائي إلى آخر.وتتكون البطاريات عادة من أقطاب موجبة وسالبة، يتم فصلها بواسطة مادة تحتوي على أيونات حرة، تشكل وسطا ناقلا للكهرباء وبهذا الصدد، قال مؤلفو الدراسة: "ترتكز معظم أنظمة تخزين الطاقة على الشوارد القوية، ما يشكل خطرا على السلامة".