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  3. الوزير ميهوبي في زيارة لأيقونة الفن العصري جمال علام، هذا الأخير اطلعه على جزء من كتاب يحضره حول مشواره الفني.

الوزير ميهوبي في زيارة لأيقونة الفن العصري جمال علام، هذا الأخير اطلعه على جزء من كتاب يحضره حول مشواره الفني.

  28 أوت 2017 - 10:19   قرئ 3 مرة   0 تعليق   صورة اليوم
الوزير ميهوبي في زيارة لأيقونة الفن العصري جمال علام، هذا الأخير اطلعه على جزء من كتاب يحضره حول مشواره الفني.

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