سماسرة يلهبـون أسعــار كــراء الشقق بتلمسان

تعد مدينة تلمسان من أشهر المناطق السياحية بالوطن، حيث تتحول خلال فصل الصيف إلى قبلة للسواح من مختلف المناطق الذين يحجون إلى هذه الولاية من أجل التمتع بجمال شواطئها الخلابة التي لا تختلف عن شواطئ اسبانيا والمغرب وتونس، غير أن الأرباح أعمت «البارونات» ووجهتهم نحو نهب مناطق التوسع السياحي لإقامة سكنات فوضوية وكراؤها، حيث بات هؤلاء يتحكمون في إقامة السواح بسواحل تلمسان من خلال كرائهم لسكنات دون عقد كراء بمبالغ تصل الى الثلاث ملايين لليلة الواحدة.

تسحر ولاية تلمسان الساحلية المسؤولين قبل المواطنين كونها تعرف رواجا كبيرا خلال فصل الصيف لتتحول إلى وجهة مفضلة للكثرين منهم، لكنها تصطدم بغياب مرافق الإقامة القانونية التي لا تزيد عن 253 غرفة موزعة على 16 هيكل ما بين فندق ومنزل مفروش يحوي 868 سرير تمتلأ الطلبات مع بداية مارس، وحتى مراكز التخييم الـ8 المرخصة قانونا الموزعة على 5 شواطئ من أصل 10 شواطئ لم تكفي الطلبات، ما تسبب في عملية فوضوية في كراء السكنات التي تطورت وأصبحت الهاجس الأول للسائح بتلمسان، فكل السكنات على السواحل اصبت للكراء الموسمي بمبالغ تتراوح ما بين الـ5000دج و30الف دج لليلة حسب الموقع والتجهيزات ولم تنحصر العملية على مرسى بن مهيدي بل توسعت إلى عدة شواطئ أخرى لاصطياد طالبي الاستجمام من قبل «بارونات» موسم الاصطياف الذين يعملون على تحقيق أكبر مداخيل في الصيف لتجاوز مشاكل الشتاء، هذا المشكل تولد عنه مافيا خاصة تقوم بالاستلاء على أراضي الساحل الموجهة للتوسع السياحي ونهبها لإقامة سكنات فوضوية وكرائها صيفا لضمان أرباح على حساب مصلحة الدولة

بارونات ينشطون دون ترخيص وينافسون الفنادق بمرسى بن مهيدي





إن الزائر إلى مدينة مرسى بن مهيدي خلال فصل الصيف يظن أنه في احدى المدن السياحية التونسية التي تشتهر بكراء المساكن، حيث أن 90 بالمائة من مساكن المدينة معروضة للكراء وأنت تدخل المدينة عبر منطقة بين لجراف تفاجئك لافتات منازل للكراء، كل حسب موقعها وتجهيزاتها، فمثلا هناك مساكن بـ5000دج لليلية الواحدة وهي المساكن الواقعة بعيدا عن البحر وهي مجهزة بكل التجهيزات من لوازم النوم والثلاجة والتلفزة واواني المطبخ، وهناك مساكن تصل عملية كراؤها إلى 30 ألف دج لليلة الواحدة وهي المساكن الراقية المواجهة للبحر والتي غالبا ما يقتنها الأغنياء وكبار الصناع والتجار والمسؤولين، ورغم أن هذا النشاط غير مقنن بحكم أن عملية الكراء تكون غير موثقة ولا أحد من أصحابها يدفع الضرائب إلا أن نقص مرافق الإيواء في أحد أكبر السواحل الوطنية جعل السلطات تغض النظر حول العملية بغية النهوض بالسياحة وضمان التكفل بالسياح على احسن وجه، حيث أن مرسى بن مهيدي لا تحوي أكثر من 3فنادق (الاخوة صايم،زياني خليفة، المستقبل ) بالإضافة الى 12 منزل مفروش بسعة اجمالية تقدر بـ229 غرفة و823 سرير، وهي منشآت قليلة مقارنة مع الطلب الكبير ولم تفي حتى المخيمات الأربعة التي تحويها المنطقة على غرار (مخيم هواوي، سونطراك،مخيم السعادة ومخيم بختاوي ) بالغرض ليبقى الحل الوحيد هو كراء المنازل والذي خلق نوعا من التجارة التي يقودها سماسرة مختصين بالمنطقة قد تمكنوا من اقتحام حتى الفضاء الأزرق من خلال العرض على شبكات التواصل الاجتماعي وبدون خوف او هلع رغم ان نشاطهم غير قانوني لكنهم اما يجهلون ذلك ام يتجاهلونه أمام تساهل السلطات في سبيل ضمان موسم سياحي ناجح .

إجهاض القرية السياحية يحول سكنات ارياف بيدر ومسيردة لفنادق





تعد منطقة مسيردة من أخصب المناطق السياحية بالولاية والتي تمتاز بشواطئها العذراء التي تشتهر بها حتى خارج الحدود على غرار شاطئ بيدر ذو الرمال الذهبية الذي يعتبر أطول ساحل على مستوى إقليم ولاية تلمسان بطول قدره 8000 م، حيث يعرف تهافتا كبيرا خلال فصل الصيف للتمتع بزرقة البحر التي تمتزج مع اخضرار الغابات، هذه المنطقة التي تعد الأجمل على مستوى الولاية تنعدم بها مرافق الإقامة باستثناء مخيم تابع لإقليم البلدية يحوي مكان ل30 خيمة و150 سرير التي تعتبر قليلة مقارنة بطاقة استيعاب هذا الشاطئ الذي سبق وان تم تسجيل به مشروع قرية سياحية سنة 2006 والتي أقيمت لها دراسة من قبل شركة اجنبية بغلاف مالي قر ب40 ألف دولار لكن العراقيل أجهضت إقامة هذا المشروع الذي يعتبر أحد اهم المواقع السياحية بالمنطقة، الامر الذي جعل سكان المداشر القريبة من شاطئ بيدر يقومون بهجرة منازلهم صيفا لكرائها لطالبوا التمتع بالبحر خاصة الفارين من حرارة البحر من جنوب الوطن حيث تحولت هذه العملية الى تجارة تضمن لسكان المنطقة الفقيرة مداخيل في الصيف لتجاوز ازمة الشتاء خاصة في ظل غياب فرص العمل بهذه القرى النائية التي تختبئ وراء جبل زندل الشهير، ويكثر الطلب على سكنات قرى منطقة اربو والزاوية وبيدر من قبل السواح هربا من ازمة النقل المنعدم بالمنطقة ومصاريفه المرتفعة، زيادة على انخفاض أسعار الكراء مقارنة بمرسى بن مهيدي حيث تتراوح أسعار الكراء بين 3000دج و8000دج حسب نوعية السكن وبعده عن الشاطئ هذا ما خلق عمليات البناء الفوضوي ونهب الساحل من قبل الطامحين الى إقامة سكنات وكراؤها لضمان ربح أوفر.

غياب مرافق الإيواء بسوق الثلاثة وهنين وسيدي يوشع





بات غياب مرافق سياحية حقيقية بأغلب شواطئ ولاية تلمسان جعل تجارة كراء المنازل بطريقة فوضوية تزدهر خلال فصل الصيف وتكثر بالمناطق التي تغيب فيها الفنادق وسيطرة ذوي النفوذ على المخيمات فباستثناء الغزوات التي يوجد بها فندق أولاد زيري صاحب الـ34غرفة المطلة على شاطئ أولاد عبدالله 1كلم غرب الغزوات نجد أن شواطئ الجهة الشرقية للولاية تنعدم فيها الفنادق ومراكز الايواء باستثناء مخيمات هنين سيدي يوشع، سوق الثلاثة، الامر الذي جعل عدوى كراء السكنات يتوسع الى هذه المناطق حيث يبلغ تمن كراء السكن بمرسى أولاد بن عايد ما بين 3000 و8000دج في حين تصل تكلفة كراء السكن بسيدي يوشع الى 10 الاف دج وهنين ما بين 5آلاف و7آلاف دج، الامر الذي حول العملية الى نشاط مربح الذي تبنته ما فيا خاصة والتي قامت بإقامة الاف السكنات الفوضوية بل تعدتها الى مدن وقرى مثلما حدث بهنين وتم نهب المخصصة للتوسع السياحي ما عطل عملية تطوير إقامة منشآت سياحية على السواحل بفعل غياب العقار الذي تم نهبه من قبل المافيا لإقامة سكنات يتم كرائها صيفا دون تحقيق أي ربح للدولة سواءا بهنين التي قضت المافيا على سواحل تافسوت واقلة والمخلد والوردانية،او سيدي يوشع الذي تم نهب غابة ظهر بن بغل او سوق الثلاثة اين تم القضاء على ما بقي من شاطئ أولاد بن عايد امام صمت المنتخبين الذين يستفيدون من ريع البارونات على حساب المصالح الوطنية .



