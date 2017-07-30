أصحاب السلاسل و«الهراوات» يفسدون الإستجمام بشواطئ الشلف

تعتبر فوضى الحظائر وسيطرة ما فيا الشواطئ عليها من بين النقاط السوداء التي أضحت تثقل كاهل القائمين على السياحة، بعدما باتوا يفرضون على المصطافين مبالغ مالية والدخول معهم في مناوشات وحتى اعتداءات وخاصة بالقرب من الشواطئ الساحلية.

واقع مر ذلك الذي يعانيه أغلب المصطافين مع بارونات موسم الاصطياف بولاية الشلف بعدما فرضوا تسعيرات خيالية على الكراسي والشمسيات وحتى على المرشات والمراحيض وهي كلها نقاط تعتبر سوداء بالنسبة للسياحة، كما أضحى شعار مجانية الشواطئ في مهب الريح، وحسب العديد من كان لنا حديث معهم من المصطافين بعدة شواطئ على الشريط الساحلي لولاية الشلف فالسلطات المحلية لم تلتزم بتعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بمجانية الدخول إلى الشواطئ وأيضا غياب المراقبة ومحاربة أصحاب السلاسل والهراوات الذين تجدهم في مدخل كل شاطئ، أين يفرضون منطقهم بالقوة والترهيب ويطالبون المصطاف بضرورة دفع 100 أو 200 دينار جزائري، من أجل الدخول الى الشاطئ وبعدها تجد شخص آخر يطالب بدفع مبلغ مماثل من أجل ركن سيارتك في حضيرة عشوائية وكأنها ملكيته الخاصة، وما وقفنا عليه بالشاطئ المركزي مرينة بتنس، هو ضعف الخدمات وإن توفرت إرتفاع أسعارها، فمثلا تجد صاحب المراحيض يحدد مبلغ 50 دينار جزائري من أجل الدخول الى المرحاض وإن لم يكن لك هذا المبلغ عليك بقضاء حاجتك في مكان آخر، كما أن سلوكات أخرى طغت على كثير من الشباب منها التجول في الشواطئ وهم يصطحبون معهم كلابهم وحتى حيواناتهم من الخيول وغيرها وهي كلها سلوكات لا ترقى الى سلوك القيم وإحترام العائلات المتواجدة بالشواطئ. والشيئ الإيجابي الذي وقفنا عليه بمختلف الشواطئ هو التنظيم المحكم والإنضباط الدائم لرجال الأمن ومصالح الحماية المدنية وتواجدهم المستمر وبعين يقظة في كل الأوقات بالشواطئ المحروسة وعددها 26 شاطئ، وما يؤكد يقظة هؤلاء هو نقص الجريمة بالشواطئ وأيضا غياب عدد الغرقى بالشواطئ المحروسة هذه السنة، وفي ظل هذه المعطيات وما وقفنا عليه أن هناك عددا من العائلات تنفر من هذه الضريبة ودفع مبالغ كبيرة مقابل الدخول الى الشواطئ وتفضل الذهاب الى الغابات والجبال وسكون الطبيعة والهدوء وبدون دفع مصاريف الوقوف والتوقف.