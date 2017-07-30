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في أول عرض له بالجزائر

«أوغيسطينوس..ابن دموعها» حينما تتزاوج ذاكرة الحاضـــر بالماضي

  30 جويلية 2017 - 11:24   قرئ 12 مرة   0 تعليق   صيف لبلاد
«أوغيسطينوس..ابن دموعها» حينما تتزاوج ذاكرة الحاضـــر بالماضي

حاول فيلم «أوغسطينوس ابن دموعها» إعادة شريط الذكريات إلى عالم الفيلسوف الشخصية المركزية في تاريخ الفكر الغربي «أوغيسطينوس»، هذا الاسم الذي طالما صنع الإثارة في عالم النوميديين أنذاك، فحاول المخرج المصري سمير سيف أن يقدم عملا يربط فيه المشاهد بين الماضي والحاضر عبر قصة صحفي جزائري يعمل بقناة تلفزيوينة يتحرى عن العالم الخاص لهذا الاسم عبر تصوير فيلم وثائقي يسافر خلالها إلى عدد من المدن التي عاش فيها.

احتضنت قاعة سينما المغرب أول أمس العرض الأول بالجزائر للفيلم الروائي الطويل التونسي الجزائري «أغيسطينوس ابن دموعها» المشارك في إطار المنافسة الرسمية لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته العاشرة، حيث يرصد الفيلم على مدار 120 دقيقة مراحل حياة القديس الروماني «أغسطينوس» من الطفولة والشباب وصولا إلى مرحلة بلوغ الشخصية سن الخامسة والثلاثين، حيث ولد في الجزائر وتابع دراسته في تونس، لتمتد بعدها بعض المشاهد إلى عملية إعادة افتتاح كاتدرائية «أغسطينوس» في مدينة عنابة، ويشير عنوان الفيلم «أغسطينوس ابن دموعها» إلى معاناة أم «أغسطينوس» التي بقيت تذرف الدموع على امتداد عشرين سنة وتتضرّع الى الله علّه يبعد ابنها عن «المانوية» ويعيده إلى ديانته الأولى المسيحية.   وقال المنتج عماد دبور إن هناك تاريخ مشترك يتقاسم  في المملكة النوميدية، وهو ما حرص على إبرازه أن  شمال افريقيا قدمت هي أيضا للعالم، مثمنا الجهود التي حاول أن يرسموا فيها جسر بين الماضي والحاضر، وأن هذا الفيلم يترجم قدرتهم عل اصدار وانتاج فكر، رغم الإمكانيات البسيطة، مشيرا إلى أن الفن ليس له وطن بل جواز سفر يعبر كل الحدود. كما كشف ذات المتحدث على هامش عرض الفيلم أن هناك مشروع الجزء الثاني الذي سيلخص الحياة العلمية للفيلسوف أقوى الشخصيات التي كان لها تأثير في تاريخ الكنيسة.
 
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