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دعا إلى ضرورة التدعيم بقاعات متعددة الشاشات.. أحمد بجاوي:

الجزائر بحاجة إلى صناعة سينمائية تخلق الانتاج السينمائي

  30 جويلية 2017 - 11:27   قرئ 11 مرة   0 تعليق   صيف لبلاد
الجزائر بحاجة إلى صناعة سينمائية تخلق الانتاج السينمائي

يرى الناقد السينمائي أحمد بجاوي أن الجزائر بحاجة إلى صناعة سينمائية تخلق الانتاج السينمائي، الذي من شأنه أن يتخلص من التبعية الاجنبية عبر رقمنة المخابر الاجنبية للأفلام الجزائرية،داعيا إلى ضرورة توفير  مخابر وقاعات متعددة الشاشات.

 
أكد أحمد بجاوي خلال ندوة «الأرشيف ورقمنة الأفلام» التي تناولت موضوع «ذاكرة الأفلام الجزائرية في الخزانة الألمانية»، على ضرورة النهوض بقطاع الرقمنة وتوفير الإمكانيات اللازمة في رقمنة الأفلام لمواكبة التطور، وكذا التخلص من التبعية الاجنبية التي لازالت فيها الجزائر الإتكال على المخابر الأجنبية في رقمنة الأفلام وأرشفتها، كونهم متفوقون في هذا المجال، فالجزائر حسبه لا تمتلك تجهيزات تحويل الأفلام ولا مخابر من شأنها أن تستقبل الفيلم الأصلي، التي تدفعنا للجوء إلى الخارج، وهنا يرى أن الجزائر بحاجة إلى صناعة سينمائية تخلق الانتاج السينمائي، كون أن الإنتاج ليس العامل الرئيسي في جلب الصناعة بل العكس وهو ما يحدث في الجزائر -حسبه-. ويرى أن الضعف الذي قد يشهده مستوى الممثلين أو نقص السيناريوهات سببه قلة الإمكانيات التي دعى فيها إلى ضرورة توفيرها كحاجتنا إلى قاعات متعددة الشاشات وكذا المخابر حتى يمكن أن نسقل المواهب وتثمر إبداعات يمكن الاتكال عليها في تقديم الأفضل. وبهذا وجوب وجود ارضية خصبة.  ونوه الناقد في حديثه على أهمية الوثائق التي يمكن أن تكون خزان للصناعة السينمائية معرجا على رسالة آسيا جبار الموجودة حاليا موجهة خرجت من رحم التلفزيون الجزائري، وليس هناك اهتمام، عكس الأجانب من يولون الاهتمام لكل شيء بدليل أنهم يحتفظون بكل شيء فالعملية لا تتعلق بالصورة فقط وإنما حتى الوثائق المرافقة للعمل. الندوة نشطها المخرج والناقد السينمائي أحمد بجاوي إلى جانب بيرجيت كوهلر مدير مساعد لمعهد الفيلم والفيديو الفني ببرلين وعضو لجنة الاختيار بمهرجان برلين السينمائي الدولي، وماركوس روف مسؤول البرمجة وعضو إدارة مهرجان برلين السينمائي الدول، فضلا عن آلاء يونس فنانة ومنسقة وباحثة فنية، حيث تم استعراض قائمة الافلام الموجودة في الخزانة الامريكية على غرار فيلم زردة لآسيا جبار.
 
نــوال الــهواري
 

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