«الصولد» يستقطب الجزائريين ومديرية التجارة تتوعد المخالفين

استقطبت العديد من المحلات التجارية التي علقت على مداخلها لافتات «الصولد» التي جاءت بعد التعليمة التي أطلقتها مديرية التجارة، والتي تنص على بيع التجار وكافة المتعاملين الاقتصاديين، لمنتجاتهم بأسعار منخفضة، هذه العملية التي كانت قد انطلقت منذ 21 جويلية الأخير والتي سوف تستمر إلى غاية 31 من أوت الجاري، لاقت استحسان العديد من المواطنين خاصة منهم المقبلين على الزواج هؤلاء الذين يستغلون أبسط الفرص من أجل إكمال جهازهم أو ما يعرف بـ«التروسو».

وقفت «المحور اليومي» على مدى إقبال العائلات على المحلات التجارية المتواجدة على مستوى العاصمة تحت لواء البيع بالتخفيض، حيث جالت بين العديد من النقاط التجارية على غرار تلك الموجودة بشوارع «حسيبة بن بوعلي» و»ميسوني»، «الأبيار» و»شراقة» وغيرها، حيث لاحظنا على هامش جولتنا التهافت الكبير من قبل هؤلاء الزبائن عليها من أجل اقتناءهم للملابس الصيفية والأحذية مستغلين بذلك عملية البيع بالتخفيض للحصول علة مختلف الملابس بأسعار نصف تلك الأصلية التي كانت تعرض بها.

تخفيضات تصل إلى 70 بالمائة للقطعة





ووقفنا خلال جولتنا الميدانية عبر النقاط التي سبق وأن ذكرناها، اقبال العديد من النسوة خاصة منهم الفتيات المقبلات على الزواج على المحلات التي تعرض مختلف الملابس الخاصة بهن، حيث عاد ذلك الاقبال حسب العديدات ممن تحدثن لنا، إلى الحاجة لهذه الملابس التي لابد على العروس من اقتنائها بمختلف الأنواع تقول إحداهن «لابد أن أشتري كل الأنواع والأشكال لكيلا يستهزأ بي أفراد عائلته من أخواته وزوجات إخوته»، حيث وجدت في فترة البيع بالتقسيط والذي وصل إلى حدود 70 بالمائة على بعض المقتنيات فرصة في اقتناء أشياء بنصف الثمن الذي كانت تعرض به، بالرغم من موعد عرسي لا يزال بعيدا لكنني لم أفوت فرصة «الصولد».

باعة يستغلون فترة الصولد لإخراج السلع المكدسة وإعادة بيعها





يستغل العديد من الباعة لهفة الكثير من الزبائن على سلع جيدة بأثمان قليلة لكي يوقعون بهم في فخ عرض السلع التي كانت قد كدست سلفا ليعلقوا عليها لافتات تشير إلى أن هناك تخفيضات في ثمنها، وهي في الحقيقة وفي الكثير من الأحيان سلع بقيت مرمية دون بيع مند فترة طويلة، لذا يستغل الكثير من البائعين الفرصة المناسبة من أجل زف هذه السلع إلى الزبون بهذه الطريقة، في هذا الشأن قالت «سعاد» التي صادفناها في أحد المحلات بـ«الأبيار» أنها تعرضت في العديد من المرات إلى شراء سلع العام الماضي قبل أن تكتشف الأمر من قبل قريبتها التي أكدت لها بأن ذات القطعة التي قامت بشرائها كانت معروضة للبيع في ذات المحل في صائفة السنة الماضية وبثمن أقل من الذي وجدتها حاليا به، حيث أرجعت أمر التحايل الذي يلجأ إليه الكثير من التجار إلى لهف الزبائن على مرحلة البيع بالتقسيط التي تعرض الألبسة بثمن قليل حسب اعتقادهم، لكن للأسف فإن العديد منهم يشتري ألبسة معروضة في هذه الأيام بأثمان باهظة إذا ما قورنت بثمنها في الأيام العادية الأخرى...تضيف المتحدثة.

..وآخرون أبدوا انزعاجهم من عملية البيع بالتخفيض





عبر العديد من التجار الذين أجبروا _حسبهم_ على الخوض في عملية البيع بالتقسيط، عن استيائهم من هذه الأخيرة لولا أنها قانون لابد من تطبيقه لما عرضوا العديد من الألبسة بالأثمان التي عرضت بها حاليا، حيث قال «سفيان» صاحب محل لبيع الألبسة الخاصة بالرجال، بأن الكثير من السلع التي يحوز عليها في محله لا تستحق «الصولد»، خاصة منها ذات الماركات العالمية التي في الأصل _يضيف المتحدث_ في أيام البيع العادية لا ننزل من ثمنها سوى بعض الدنانير فقط، هو الأمر ذاته الذي ذهب إليه «يوسف» صاحب محل خاص بذات النشاط إلى أن الكثير من السراويل الصيفية المستوردة قد شهدت تخفيضات هامة، حيث انتهز بعض المتسوقين فرصة لجوئنا لتصفية السلع الصيفية من أجل شراءها بأسعار تتراوح بين 1000 و1500 دينار فقط، بعدما كان ثمنها يتراوح بين 2000 و2500 دج .

«هذه غير معنية بالتخفيض...»





هي العبارة التي سمعناها في العديد من المحلات التجارية خلال جولتنا، حيث من الأشياء الغريبة التي تعودنا على مصادفتها عند نزولنا للشارع ومقاسمة المواطنين مشاكلهم وجدنا هذه العبارة التي يرد بها صاحب المحل العارض سلعته للبيع بالتقسيط، على بعض النسوة وحتى الرجال عند تقربهم من مكتب الدفع بعد استكمال عملية الشراء والتسوق، حتى يصطدموا بأثمان غير تلك التي وجدوها ملصقة على تلك السلع، حيث يبرر قابض النقود هذا الموقف بأن هذه الأخيرة غير معنية بتخفيض ثمنها أو بهذا الصولد المعمول به في هذه الفترة بالرغم من أنها كانت موجودة مند فترة طويلة في نفس المكان، لأن الكثير من الباعة خصصها لزبائن غير الزبائن العاديين الذين يقصدون هذه المحلات، فربما أنها بيعت جملة لأحدهم، بالرغم من أن القوانين المعمول بها تمنع السلع التي تعرض لعملية «للصولد» لا تباع بالجملة لتفادي المتاجرة بها في أسواق أخرى.

مديرية التجارة تتوعد التجار المخالفين بعقوبات صارمة





قال مصدر من مديرية التجارة التابعة للولاية الجزائر بأن مصالح التجارة لولاية الجزائر كانت قد أعلنت منذ مدة عن انطلاق عملية البيع بالتخفيض، حيث دعت كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستفادة من هذه العملية لإيداع ملفاتهم على مستوى مكاتب ذات المصالح، هذه الأخيرة التي تقبل طلباتهم وتزودهم بتراخيص للعمل بهذه العملية، وفي حال تجاوز هؤلاء التجار للتعليمة المسنة من قبلها فإنه يعرض محله للغلق بالإضافة إلى حجز إرغامه على دفع غرامات مالية.



