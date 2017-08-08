لطفي عطار: «تأجيل مهرجان الراي لسيدي بلعباس شهر ديسمبر»

ثار الفنان لطفي عطار على الميزانية التي خصصتها وزارة الثقافة لمهرجان الراي لسيدي بلعباس التي قدرت بـ 400 مليون سنتيم، واصفا إياها بالضئيلة، لمهرجان له سمعته معيبا عن الأسباب التي أدخلت في إطار سياسة التقشف مقابل الدولارات التي تصرف على مهرجانات تستضيف فنانين من المشرق، مشيرا إلى تأجيل الدورة إلى غاية شهر ديمسبر المقبل.

يبدو أن حمى تأجيل وإلغاء المهرجانات أضحت تمس مختلف تظاهراتنا الثقافية، فبعد تأجيل مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في دورته الثالثة إلى غاية شهر مارس من العام المقبل، هاهو محافظ مهرجان الراي لطفي عطار يعلن عن تأجيل دورته التي كان من المزمع تنظيمها بداية من شهر أوت الجاري، إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، في حال ما لم يتم رفع قيمة المزانية المخصصة التي قدرت ب 400 مليون سنتيم، التي اعتبرها «فتات» غير كافية من أجل تنظيم مهرجان قار. واستاء عطار في حديثه «للمحور اليومي» من استهتار وزارة الثقافة، لهذا الحدث، مقابل أسماء فنية تجلب من خارج الجزائر يصرف عليها الدولارات، ونوه عن تمسكه بهذا المهرجان.

عطار الذي بدى غاضبا من هذا الموقف الذي لا تحرك له الوزارة ساكنا، امام التهافت والرفع من شأن مهرجان الراي بالمغرب، التي قال إنهم متكاتفون ويعملون من أجل أن يرتقي مهرجانهم، وتخلق له الاستمرارية ، إلى جانب الممولين من يساهموا فيه، في حين أن ثقافة التمويل بالجزائر لا تتعدى فرق كرة القدم. رغم الدعوة التي وجهها وزير الثقافة للقطاع الخاض بالاستثمار في الثقافة. عز الدين ميهوبي أكد العام الماضي أمام الضجة التي أحدثها خبر إلغائه على وجوب الحفاظ عليه ضمن منظومة القيم الوطنية والعائلية، ليطرح التساؤل عن سبب التأخر في التحضير له في وقت أن مهرجان وجدة بالمغرب لازال يستقطب ألمع نجوم الأغنية الرايوية الجزائرية.

ميهوبي الذي أكد في وقت سابق على حرص قطاعه في متابعة ملف « فن الراي» الذي أودع على مستوى منظمة «اليونيسكو» من اجل تصنيفه كفن شعبي جزائري، خاصة بعد الحرب الفنية التي جرت بين الجزائر والمغرب في احقية كل دولة فيه، إلا أن الأخيرة لازالت تستقطب لحد الساعة عديد نجوم الأغنية الرايوية والشبابية والتي تم انطلاق فعالياتها مؤخرا سجلت حتى مشاركة أسماء جزائرية فنية على غرار الشاب كادير الجابوني صاحب أكبر شعبية، إلى جانب فوضيل، الشاب فيصل الصغير، ألجيرينو، الشاب عجال. فرغم هذا لزالت المغرب محافظة على مهرجانها، في الوقت التي ما زالت الجزائر غير مبرزة اهتمامها الكبير لهذه التظاهرة.