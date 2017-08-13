مواقع سياحية وشواطئ خلابة تستقطب آلاف المصطافين بمستغانم

تزخر ولاية مستغانم بمواقع أثرية ومعالم تاريخية، زادتها مناظر الشواطئ الخلابة جمالا على طول شريط ساحلي تعدى 124 كلم، من شاطئ المقطع غربا مرورا بشاطئ صابلات، اوريعة، صلامندر وكلوفيس، إلى غاية المنطقة الحدودية لشاطئ البحارة بأولاد بوغالم شرقا، حيث يقصدها ملايين المصطافين من مختلف جهات الوطن.

تُغري شواطئ مستغانم المصطافين والسياح من داخل وخارج الوطن، خصوصا أهل الجنوب الجزائري، والتي تكون قبلتهم الولاية رقم 27 للاستمتاع بزرقة مياه الشواطئ ورمالها الذهبية، وما يزيدها رونقا هدوء المنطقة والسكينة التي تخيم على أجواءها، وإن كانت الجغرافيا منحتها موقعا استراتيجيا فزاد التاريخ من عمقها وأصالتها، فإن تحدثنا عن الكاف الأصفر ستجد آلاف القصص الضاربة في عمق التاريخ، وما بالك بخاربات ولاكريك، أما عين ابراهيم والميناء الصغير فقبلة سياحية بامتياز، وإن بحثت عن مقومات الطبيعة وسحرها فالأكيد انك ستجدها باستيديا والشعايبية.

صلامندر تغنى بها الشعراء





صلامندر.. شاطئ يقع بين مستغانم ومزغران، يمتد من منطقة الصخور ليفالاز إلى شاطئ لاكريك، سميت صلامندر بهذا الاسم خلال الفترة الاستعمارية بعد فقدان سفينة فرنسية كانت تحمل نفس الاسم بالمنطقة الغربية للجزائر سنة 1836 م، ويقال أيضا أن اسم صلامندر مأخوذ من اسم سحلية صغيرة صفراء وسوداء اللون كانت تعيش في هذه المنطقة، وكان يستخرج من هذه السحلية المادة التي تستعمل في التخذير، صلامندر حكاية غريبة مع الناس، عشقها الصيادون، أحبها البحارة والمصطافون، ولأنها حورية ساحرة الجمال تعلق بها المسرحيون وعشقوها إلى حد الجنون. هنا كان مسرح الموجة، مسرح يولد من قلب البحر، أما كورنيش صلامندر هو الواجهة البحرية المفضلة بمستغانم حيث يمتد من ميناء الصيد والنزهة إلى لكريك ثم يليه كورنيش صابلات أو شاطئ الرمال الذهبية. كورنيش صلامندر يحمل اسم الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة ويضم أيضا دوران الدلافين الثلاثة.

موقع سياحي يعانق شاطئ الفنار





يقع شاطئ الفنار، ببلدية بن عبد المالك رمضان شرق مستغانم، الفنار شاطئ رملي ساحر يمكن أن يستعمل لممارسة رياضة الدراجات أو التزحلق على الرمال، سمي شاطئ الفنار بهذا الاسم نظرا لوجود منارة صغيرة في أعلى جبل زقنون حوالي 212 متر على سطح البحر وهي منارة قديمة تعود للفترة الفرنسية، وغير بعيد عن الفنار يقع جبل الديس أو جبل الطيارة أو حتى جبل عيزب أسماء لمنطقة هي الأقرب لمستغانم من الناحية الشرقية، يتوسط جبل الديس بلديات مستغانم صيادة خير الدين وعين بودينار وله سحر خاص لأنه لا يرتفع عن سطح البحر إلى بحوالي 390 مترا فيطل على الشاطئ من جهة وعلى غابات بودينار والحشم من جهة أخرى. سمي جبل الديس بهذا الاسم نظرا لانتشار نبات من نوع القصب يستعمل محليا مع الخبز العربي أو التقليدي خبز كوشة العرب. وسمي أيضا جبل الطيارة لتواجد مركز للطيران الهوائي بهذه المنطقة خلال الفترة الاستعمارية، وسمي بالجبل الأسود نظرا لنوعية الصخور التي يتكون منها والتي تعود إلى حقب غابرة من الزمن.

شاطئ الشعايبية له سحر خاص





لشاطئ لشعايبية سحر خاص حيث الرمال تعانق البحر الممتد من شاطئ الصخرة إلى منطقة الفنار. تقع الشعايبية بويليس أو كما تعرف حاليا بن عبد المالك رمضان، وهي أحد خمسة شواطئ بهذه المنطقة، الشعايبية هي شاطئ وجبل وحكاية لم تكتشف تفاصيلها بالكامل خاصة وأن المنطقة ربما تنام على مدينة رومانية قديمة، أصبحت الشعايبية واحدة من الوجهات المفضلة للمصطافين في السنوات الأخيرة بفضل الهدوء والراحة وطلبا للمتعة والرياضة أيضا، غير أنه مؤخرا تعرف المنطقة ظاهرة جديدة لقيت استياء عميقا من قبل المئات من العائلات التي تتنقل إلى ذات المنطقة قصد الاستماع بليالي هادئة المتمثلة في اصطحاب البعض من الشبان لكلاب خطيرة على الواجهة البحرية على غرار البيتبول والرودفايلر وكذا البيرجي وسط العائلات التي بإمكانها أن تعرض المواطنين إلى خطر بالخصوص بالنسبة للأطفال في حالة تحرش أي كلب على شخص آخر، وبالرغم من أن الكلاب المصطحبة تحمل كليتها دفاتير التلقيح التي تقلل من خطورتهم غير أن الخطر يبقى قائم بالخصوص في حالة نشوب شجار بين أطراف معنية وجاءت ذلك في الوقت الذي أفلحت فيه العناصر الأمنية من التحكم بشكل كلي في الوضعية الأمنية لذات المنطقة القوات الأمنية التي سخرتها مصالح أمن ولاية مستغانم بذات المنطقة التي تسهر على حماية لمواطنين، ليبقى بذلك تجوال الكلاب النقطة السوداء الوحيدة التي أرادها المواطنين أن توضع حدا لذات الظاهرة ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة من أجل منع مثل هذه المشاهد.

عين ابراهيم.. أقدم محطات المصطافين





شاطئ عين ابراهيم من أقدم محطات الاصطياف بولاية مستغانم، كانت عين ابراهيم الوجهة المفضلة للفرنسيين خلال الفترة الاستعمارية وكنت تضاهي صابلات في الجمال والمتعة والسياحة. عين إبراهيم هي شاطئ وعين وولي صالح، شاطئ يقع بسيدي لخضر بعد سداوة وقبل وادي الرمان، وعين عذبة سميت على واحد من سبعة رجال صالحين جاءوا إلى هذه المنطقة هو إبراهيم أو «سيدي إبراهيم»، غير أن المنطقة تعرف بعض التجاوزات التي يتم استغلالها بعض الأطراف على مستوى المناطق السياحية قصد استغلال الفترة الصيفية لتحويل المكان إلى علامة تجارية للتسويق بمنظر شاحب لا يمثل من سمعة الولاية في المجال السياحي، حيث تحول شاطئ عين إبراهيم الى أحياء قصديرية بأتم معنى الكلمة في ظل الخيم والأكواخ والبناءات غير الشرعية التي سادت مدخل المنطقة وأمام الملا كأن شيء لم يحدث الذي أدى إلى تشويه المنظر الخلاب التي كانت تتمتع بع المنطقة في السنوات السابقة، حيث استغلت بعض الأطراف اللامبالاة والإهمال الكلي للسلطات المحلية في فرض الرقابة اللصيقة ضد هذه التجاوزات قصد إضافة البعض من الأكواخ التي بنيت فوق أراضي تابعة للبلدية ودون أي رخصة كانت قصد إعادة إيجارها لفائدة التجار خلال مرحلة الصيف بأموال طائلة أو ممارسة فيها بعض الأنشطة التجارية بطريقة غير قانونية ودون أي رخصة.

استيديا.. وأجمل المناظر الساحرة





يعتبر شاطئ استيديا من أجمل شواطئ مستغانم الغربية، يقع على بعد 20 كلم عن مدينة مستغانم، يمتد من أوريعا بمزغران إلى سيدي منصور بفرناكة. فيه تمتزج زرقة المياه والسماء باللون الذهبي للرمال ولون الحياة الأخضر نظرا لقربه من الغابة، شاطئ صخري يعشقه الصيادون من هواة صيد سمك الميرو كما أنه ملجأ لقوارب الصيد الصغيرة. استيديا قرية تأسست بوجب مرسوم 4 ديسمبر 1846 من أجل استقبال مهاجرين من ألمانيا تم تحويل وجهتم من البرازيل إلى الجزائر، دون أن ننسى أيضا شواطئ خروبة الخلابة، وهي منطقة تقع شرق مدينة مستغانم تمتد من شاطئ المطربة بتيجديت إلى شاطئ الإخوة الثلاثة.

كانت خروبة قرية صغيرة أنشأتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية سنة 1848 وهي تبعد 4 كيلومترات عن وسط مدينة مستغانم، خروبة هي اسم شاطئ واسم غابة واسم جبل نسبة إلى شجرة الخروب المعروفة بفوائدها الكثيرة، بخروبة أيضا كان هناك منجم للرصاص استخدمته الإدارة الفرنسية وقد تم تصدير هذا المعدن خارج الجزائر عبر ميناء مستغانم التجاري.

«سيدي المجدوب».. جوهرة سياحية بمعالم تاريخية





يعتبر شاطئ سيدي المجدوب الذي يتوسط مدينة مستغانم الساحلية أحد أهم المعالم التاريخية والاستراتيجية بالنسبة لمواطني الولاية الذين يتعبرونه أحد أهم الرموز التي يفتخر بها المواطن المستغانمي منذ نشأته. يعود الموقع إلى العهد الاستعماري، كما أن مساكن الشاطئ وممتلكاته كانت إبان الثورة التحريرية الكبرى ملاجئ للمجاهدين، إذ يذكر في هذا السياق احتضان أحد المواقع به لعدة اجتماعات سرية حضرتها شخصيات وطنية مرموقة على غرار أحمد بن بلة أول رئيس للجزائر المستقلة ومحمد بوضياف إلى جانب الشهيد ولد عيسى بلقاسم، وهذا أيضا بالنظر إلى العديد من العوامل الرئيسية أبرزها تواجد ضريح الولي الصالح الذي أطلقت عليه تسمية الشاطئ ويتعلق الآمر بالولي الصالح سيدي المجدوب الذي لا يزال يستقطب الأزواج الجدد وفق التقاليد المعروفة بالولاية، بالإضافة الى سواح وزوار أجانب الذين يقدمون من مختلف ولايات الوطن قصد القيام بالزيارات والترحم على روحه الطاهرة، بالإضافة الى استغلال جولة سياحية الى الشاطئ الذي كان يحتوي من قبل على بعض المطاعم المعروفة ببيع الأسماك الطازجة على شاطئ البحر وتجول المئات من العائلات طيلة اليوم وسط ظروف أمنية ومناخية ملائمة التي كانت تعرف من قبل بأحد الميزات الخاصة التي تتمثل الى تقسيم الجنسين الى طرفين مختلفين أين كان يخصص جناح للنساء وجناح للرجال التي تعتبر من بين التقاليد المهمة لأعيان المدينة الذي يرمز إليهم مثل هذه التقاليد.



