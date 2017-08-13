بلدية أولاد بوغالم.. ارث سيــــاحي مهدّد بالـــزوال

تتميز بلدية أولاد بوغالم في مستغانم بمؤهلات طبيعية هائلة بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتموقع فيه المنطقة، وتحتوي البلدية أهم المناطق السياحية التي تتوفر عليها الولاية لما لها من مميزات طبيعية يمكن أن تكون قطبا سياحيا في حالة استغلالها، لما تزخر به من مؤهلات تؤهلها لاستقطاب آلاف المصطافين وكذا السواح.

توجد بالبلدية المذكورة أهم عناصر الحياة موجودة بالمنطقة على غرار السياحة والإرث الفلاحي الذي يستغله أبناء المنطقة لمزاولة نشاطاتهم الفلاحية بمختلف أنواعها من خضروات وفواكه على رأسها الطماطم والعنب المتواجدة بكميات هائلة غير ان الثروات الطبيعية لم تستغل بالشكل اللازم ولم تمنحها السلطات القيمة التي تستحقها، حيث تشكو المنطقة من عدة نقائص لتفعيل العجلة التنموية وتحريك ديناميكية أبناء المنطقة الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد في مجالي السياحة والفلاحة، فان تحدثنا عن قطاع السياحة يكاد ان يكون هذا القطاع مهدد بالزوال بالرغم من الشواطئ الساحرة التي تتميز بها المنطقة، وخلال كل موسم اصطياف يتوافد عدد هائل من المصطافين ومن كل مناطق الوطن لقضاء عطلة الصيف، غير ان استغلال هذه الإمكانات الطبيعية والطاقات الموجودة لتحسين الأوضاع وترقية المجال السياحي الى نموذج حقيقي لا يزال بعيد عن التجسيد على ارض الواقع، حيث يشكو الشريط الساحلي لأولاد بوغالم من الفوضى وسوء التسيير، وأكثر ما يشوه الشريط الساحلي البنايات المتواجدة بالقرب من البحر والتي من المفروض إنها ممنوعة للبناء لفائدة المواطنين ما عدا المشاريع المسجلة ضمن نقاط التوسع السياحي على غرار الفنادق والمركبات السياحية المنعدمة بالمنطقة، أين استغل المواطنون الظرف واللامبالاة لتحويل عدة أراضي الى بنايات فوضوية شوهت من خلالها المنظر الجمالي للشواطئ وباتت تهدد حياة المصطافين من خلال اعتماد آلات البناء على بعد بضعة أمتار فقط من الشاطئ، إضافة الى نهب الأراضي بطريقة غير قانونية ودون رخصة لبناء سكنات في فائدة الخواص التي تحرم من خلالها المنطقة بإيجاد في المستقبل أرضية صالحة لبناء فنادق ومركبات سياحية في حالة ما تم تسجيل مشاريع سياحية من قبل اللجنة الولائية أو الوكالة الوطنية للتنمية السياحية ولم يتم لحد الساعة إصدار قانون أو تحرك أي مسئول لمنع المواطنين من نهب الأراضي المخصصة لمجال السياحة ويبقى قطاع السياحة يسير بطريقة عشوائية، ومناطق واسعة حولها انتهازيون إلى ورشات مفتوحة للبناء.