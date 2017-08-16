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بعد حفل العاصمة الناجح

«إيثران» تغني بعنابة 18 أوت المقبل

  16 أوت 2017 - 10:21   قرئ 21 مرة   0 تعليق   صيف لبلاد
«إيثران» تغني بعنابة 18 أوت المقبل

   ستحيي فرقة «إيثران» التي قدمت نهاية الأسبوع حفلا ناجحا بالعاصمة من طرف أوبرا الجزائر العاصمة تحت رعاية وزارة الثقافة حفلا فنيا آخر بعنابة في 18 أوت المقبل.

ستغني الفرقة باللغة الأمازيغية الحفل والأرض والتقاليد الشاوية والحب والافتخار والعلاقة بالأم والجبل وكذا الوطن. حيث تفرح الفرقة الحضور من خلال أصالاتها الغنائية والموسيقية على ألة القيتار. وقد أحيت الفرقة الموسيقية الشاوية «إيثران» (نجوم) الجمعة بالجزائر العاصمة حفلا فنيا بعنوان «المحفل» نسبة لألبوماها الأخير الذي صدر في 2017 وذا محتوى موروث عن الأسلاف على شكل حديث يحمل حلة  ذكية ومصمم في إيقاعات وقطع موسيقية منفتحة على الموسيقى العالمية. وقامت الفرقة «إيثران»  بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح على مدار 70 دقيقة  بأداء تام أمام جمهور قارب الـ100 أتى ليتذوق أحدث القطع الموسيقية بعد «ايمازيغن» ( 1993) و»نيو تندي» (2011) والتي اصدرت عرفانا لعملاق الأغنية الترقية عثمان بالي الذي وافته المنية في 2015.. وقد جعل العازفون البارعون من حيث التحكم والاحترافية المشهد رائعا ومتميزا ببحث معمق. وترمي الفرقة التي أسسها في 1992 عزيز لعايب والإخوة فراح: محسن ويزيد ورابح (الذي غاب عن الحفل) الى إعطاء لمسة معاصرة منفتحة على موسيقى الجاز للموسيقى الشاوية التي تعد أحد سجلات التراث الموسيقي الجزائري الثري.

 سعاد.ش
 

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