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اختتام الطبعة 15 لمهرجان الأغنية الأمازيغية ببجاية 

نجوم الأغنــية المحلية ينـــجحون في تحقيق رهان الـتظاهرة

  21 أوت 2017 - 14:15   قرئ 4 مرة   0 تعليق   صيف لبلاد
نجوم الأغنــية المحلية ينـــجحون في تحقيق رهان الـتظاهرة

شهدت ساحة النخيل المحاذية لمقر الولاية بعاصمة الحماديين طيلة خمسة أيام متواصلة مثلت عمر الطبعة 15 من مهرجان الأغنية الأمازيغية الذي أسدل عنه الستار سهرة أول أمس، تكريم أهم أعلام المدينة على غرار الفنان القدير جمال علام الذي جاء متحديا المرض ليفند الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول وفاته.

مثلت آخر سهرات الطبعة 15 لمهرجان الأغنية الأمازيغية جسرا نحو طبعة مقبلة، حيث تحدى من خلالها القائمون الظروف المالية الصعبة التي فرضتها الوزارة الوصية على مختلف التظاهرات الثقافية تماشيا مع سياسة الحكومة القاضية بترشيد النفقات.   تميز ضيوف المهرجان بأفضل ما تجود به خاماتهم الصوتية الموجهة تحديدا للحفاظ على الأغنية الأمازيغية التي تعبر عن تراث الجزائر العريق، حيث حل ما يقارب 15 نجما وموهوبا على عاصمة الحماديين لإضفاء نكهة خاصة للسهرات. وأحيا حفل الاختتام كل من الفنان نجيم بوزيدي، مامو بن زايد، والنجم علي عمران الذي أضفى نكهة خاصة على سهرة الاختتام التي تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل، حيث أمتع جمهوره المتهافت عليه ولتكريم النجم جمال علام الذي جاء متحديا ظروفه الصحية لطمأنة عشاقه بأنه ما زال بخير رغم خضوعه للعلاج الكيماوي. وأدى الفنان علي عمران باقة من أغانيه المعتادة التي قاربت 15 أغنية تفاعل معها الشباب البجاوي الذي هتف مطولا باسم نجمه المفضل، ليقوم الفنان بدوره بتكريم عملاق الفن الجزائري جمال علام بأغنية «ثيزيري» التي قدمها في شكل ديو رفقة الفنان أكلي دي، كما نوع في تقديم وصلات قبائلية بطابع الروك وغيرها من الموسيقى الشبابية المخاطبة للجيل الجديد.
 
من بجاية: نجيبة صيودة
 

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