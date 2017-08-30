من خلال مداهمات لأوكار الجريمة

حجز 1971 وحدة من المشروبات الكحولية بدون رخصة

أسفرت مداهمات نوعية قامت بها قوات الأمن الوطني بجهات متفرقة من الوطن نهاية الأسبوع الفارط في ساعات متأخرة من الليل، مست مختلف أحياء المدن خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة بكل من ولاية أم البواقي، غليزان، باتنة، معسكر ومستغانم، من حجز 1971 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والأحجام، وضبط70 غرام من الكيف المعالج.

كما تم حجز أسلحة بيضاء مختلفة تستعمل في السرقة والسطو على المواطنين، مع توقيف 09 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والعقد الرابع أغلبهم مسبوقين قضائيا، هذا وتبقى المديرية العامة للأمن الوطني مجندة بكافة وحداتها الأمنية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني للتصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن المواطن والممتلكات كما تذكر بالرقم الاخضر المجاني 48-15 ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي شيء مخالف للقانون.