«أفريبـــــــــول» دون مســـــــؤول

يظل منصب المسؤول الأول على شؤون «أفريبول» وذلك بعد رحيل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى الهبيري -المعين على رأس هذه الهيئة على هامش أشغال الجمعية العامة الثانية التي احتضنتها الجزائر شهر أكتوبر 2018- وحتى وإن خلفه في «دي جي اس ان» عبد القادر قارة بوهدبة إلا أن الرجل مطالب بانتظار بضعة أشهر لتعيينه رئيس «أفريبول» -على اعتبار أن الجزائر رئيسة المنظمة حاليا- وهذا لأسباب تتعلق بالقانون الداخلي المنظم لها، رغم أن الرجل يعرف المبنى جيدا لكونه انتخب مندوب اللجنة التنفيذية لـ «أفريبول» في 2012.