شرفة يستقبـــل السفير القطـــري

استقبل وزير السكن والعمران والمدينة، يوسف شرفة، أمس، سفير دولة قطر بالجزائر، ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، حيث تحادثا حول العلاقات والتعاون المثمر الذي يجمع بين البلدين، حسبما أكده بيان للوزارة. وحسب ذات المصدر، « يندرج هذا اللقاء في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين الجزائر وقطر، وقد تعرض الطرفان الى الروابط الاخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، من خلال التعاون المثمر في مختلف المجالات».

كما اضاف المصدر أن الطرفين تطرقا الى سبل ارساء اتفاقيات التعاون الثنائية.