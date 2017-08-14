دحلب ونيمار من كوكب واحد!

تحصل أسطورة كرة القدم الجزائرية، مُصطفى دحلب على اعتراف كبير من طرف نادي «باريس سان جيرمان» لكرة القدم، حيث وضعت الصفحة الرسمية لـ «بي أس جي» في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، النجم السابق للخضر، دحلب 65 عاما، في المرتبة ذاتها مع النجم البرازيلي نيمار، وجرى التنويه أنّ القميص رقم «10» الذي سيرتديه نيمار، أبدع فيه «موموس» مثلما يُلقب مع «بي أس جي» بين سنتي 1974 و1984 الذي لعب 310 مباراة سجل فيها 98 هدفا، وهو ما تأمل إدارة «الخليفي» تكراره مع نيمار بدءً من سهرة اليوم أمام غانغون.