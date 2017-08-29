دورة للعـــــــزاء!

استهل رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الدورة الثانية لمجلس الهيئة العليا المنعقد بفندق الأوراسي صبيحة أمس، بسلسلة من التعازي لأعضاء الهيئة وعائلاتهم، إثر وفيات ألمت بهم قبل أسابيع. حيث انتقلت إلى رحمة الله عضو بالهيئة تدعى صالح فتيحة، وهي شابة في مقتبل العمر، توفيت بعد شهرين من زواجها. كما عزى دربال العضو في الهيئة مندي بومدين إثر وفاة والدته، وكذا العضو محمد الخومة إثر وفاة صهره، ليتحول أول لقاء لدربال بالصحفيين وأعضاء الهيئة بعد أشهر من الانقطاع إلى موعد للعزاء بامتياز.