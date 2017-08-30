«سوسبانس» أم احترام لمؤسسات الحزب؟

رغم تأكيد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، قبل يومين، أن الحزب لم يقرر بعد موقفه من المحليات، في انتظار قرار اللجنة المركزية، التي ستجتمع مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك، إلا أن المكاتب الولائية للحزب شرعت في استقبال ملفات المترشحين، مما دفع بعض طويلي اللسان إلى التساؤل إن كانت حنون تريد خلق «سوسبانس»، من خلال عدم إعلانها عن المشاركة بما أن موقف اللجنة المركزية واضح أم أنها فعلا تحترم مؤسسات الحزب، لا سيما أن شروع المكاتب الولائية في استقبال الملفات يعتبر أيضا تجاوزا لقرار الهيئة العليا للحزب ما بين المؤتمرين.