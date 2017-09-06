خديجـــة بن قنــة تهاجــم السعوديــة

نشرت الإعلامية الجزائرية المقيمة في قطر خديجة بن قنة تغريدة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعيب فيها على الحكومة السعودية منّها على الامة الإسلامية توليها تنظيم عملية الحج واستقبال الحجيج المسلمين من مختلف بقاع العالم وكأنهم يخدمونهم دون مقابل على حد قولها، مغردة «تجني السعودية مليارات الدولارات من السياحة الدينية، يصرف فيها الحاج والمعتمر شقاء عمره (السفر والإقامة والأكل)، ثم يمنّون عليه بأنهم خدموه كأنه «حج ببلاش»، طالبة من متابعيها التعليق لإظهار وجهات نظرهم التي تباينت بالطبع، غير أن الأغلبية الساحقة وافقتها الرأي.