هـــل ستعتــــــذر جمعيــــــة العلمـــاء مــن بــن غبريـــت؟

بعدما بات بإمكان التلاميذ وأوليائهم الاطلاع على الكتب الجديدة التي تجسد الإصلاحات التربوية التي تشرف عليها الوزيرة نورية بن غبريت، ظهر أن الجدل المثار قبل أزيد من أسبوعين بخصوص حذف البسملة من الكتب، كان مجرد هراء وافتراء على بن غبريت، لكن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي سارعت إلى توجيه رسالة مستعجلة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، تشكو له فيها «قيام الوزيرة بالمساس بالهوية الوطنية»، بدا أنها سقطت في الافتراء ولم تتأكد من معلوماتها قبل اتهام الوزيرة ومعها كل الحكومة، فهل ستعتذر جمعية عبد الرزاق قسوم من غبريت؟