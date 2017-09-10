إسبانيا تسلم ناشطين «ميزابيين» للجزائر

قرر مجلس الوزراء الإسباني المنعقد يوم الجمعة 8 سبتمبر، الرد إيجابا على مطلب السلطات الجزائرية تسليمها الناشطين الجزائريين الميزابيين صلاح عبونة وخضير سكوتي، اللذين وجهت لهما تهم تتعلق بالإرهاب، وفقا لما نشرته وسائل إعلام إسبانية. وكان الناشطان الجزائريان قد تنقلا شهر جويلية الأخير إلى جزيرة مليلية حسب وكالة أوروبا برس، وتتهم الجزائر الناشطين بمشاركتهما في نشاطات معادية للنظام ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الممتدة بين 2013 و2016، وتضمنت دعوات صريحة لتنفيذ أعمال عنف تستهدف أمن الدولة الجزائرية.