العدل مطلوب في وكالة «عدل» بقسنطينة!

طالب مكتتبون ببرنامج «عدل» في ولاية قسنطينة خاصة الذين لم تسنح لهم الفرصة لاختيار مواقع مساكنهم المستقبلية ولم يسددوا الشطر الثاني بالنظر لترتيب أرقامهم التسلسلية «المتأخر»، مسؤولي الوكالة الشفافية بأن يتسم عملها بالنزاهة في معالجة الملفات المودعة على مستوى وكالتهم التي تحمل اسم «عدل»، وأن يكون العدل سيد قراراتهم، خاصة أن بعض المكتتبين ينتظرون تسلم شققهم مطلع العام المقبل، في حين ينتظر قرابة نصف المسجلين موعد انطلاق الأشغال بالأوعية العقارية التي ستحتضن الحصة الإضافية.