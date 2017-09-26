«التقـــــلاش» فــــي عــــز الأزمــة

في الوقت الذي دعا فيه الوزير الأول أحمد أويحيى إلى ترشيد النفقات والعمل على ادخار مصاريف إضافية في عز الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والحديث عن إمكانية زيادة أسعار النقل، تنقل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جنيف بسويسرا مصطحبا معه عددا من إطارات الوزارة مع مصاريف تكاليف المهمة، ما يعني أن هؤلاء قد تحصلوا على تكاليف المهمة بالعملة الصعبة، والغريب في الأمر أن الوزير كان مرفوقا بعدد من ممثلي «الباترونا» والمركزية النقابية و الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب وجيل منتدى رؤساء المؤسسات.