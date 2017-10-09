ليسوا بـ «هوليغانز» بل حضارة

مبادرة تستحق التشجيع والتنويه تلك التي قام بها أنصار اتحاد عنابة بعد نهاية مواجهة فريقهم أمام المستضيف مولودية قسنطينة، حيث قام العنانبة الذين يسمون بـ»الخطأ» هوليغانز، بتنظيف المدرجات التي تم تخصيصها لهم على هامش مواجهة فريقهم والموك بملعب بن عبد المالك رمضان، حيث استغلوا نهاية المواجهة وفرحتهم بتمكن مهاجمهم طويل من البصم على أول انتصار خارج الديار، ليقوموا بتنظيف أماكن جلوسهم وجمع كل ما تم رميه في أكياس بلاستيكية، في مشهد ذكر الجميع بما قام به أنصار منتخب كوريا الجنوبية ضد الخضر في مونديال البرازيل، وكذا ما يقوم به أنصار المنتخب الياباني نهاية كل لقاء لمنتخبهم.