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تنظيمات طلابية ونقابيون يحذرون من الاحتقان الذي تشهده الجامعات

  09 أكتوبر 2018 - 19:31   قرئ 49 مرة   0 تعليق   فوروم المحور
تنظيمات طلابية ونقابيون يحذرون من الاحتقان الذي تشهده الجامعات

-النزاع الداخلي في نقابة  كناس سيحل قريبا

دقّت نقابات وتنظيمات طلبية ناقوس الخطر بسبب الاحتقان الذي تعيشه الجامعة الجزائرية هذه الأيام نظرا للمشاكل التي يعاني منها الطلبة والأساتذة، لا سيما فيما يخص قضية التحويلات، تسجيلات الماستر، والدكتوراه، حيث طالبت هذه النقابات الشركاء الاجتماعيين والوصاية بإيجاد حلول لكل هذه القضايا.

 

وصف نائب المنسق الوطني  الكناس سعدودي الشادلي، الدخول الجامعي لهذه السنة بـالمضطرب لوجود عدة اختلالات في تسيير الجامعة، على رأسها المشاكل التي يعيشها الأساتذة بسبب بعض القرارات التي اتخذتها الوزارة، من بينها زيادة الحجم الساعي للأساتذة، مشكل التحويلات التي ما زالت قائمة إلى حد الساعة، ومشكلة التأهيل.

في السياق، تطرق سعدودي خلال نزوله ضيفا على فوروم  المحور اليومي الذي خُصص لمناقشة وتقييم الدخول الجامعي الحالي إلى النزاع القائم داخل نقابة  الكناس، مؤكدا أنّ الأساتذة يطالبون بتوحيد النقابة لتتمكن من فتح باب الحوار مع السلطات الوصية لمناقشة جملة الانشغالات المطروحة، وقال إن وزارة التعليم العالي أغلقت باب الحوار مع النقابة بحجة وجود نزاع داخلي.

من جهته، قال نائب الأمين العام للتجمع الطلبة الأحرار  عليتسة ندير، خلال مداخلته، إن الدخول كان هادئا ومنظما لولا بعض المشاكل، من بينها نتائج الماستر التي وصفها  حسبه  بالكارثية بعد إقصاء كثير من الطلبة، مضيفا في السياق أن التنظيم كان قد رحب بفكرة عصرنة القطاع لتسهيل مهمة التسجيلات للطلبة في الجامعة وهذا ما جعلنا نراسل السلطات حول قضية الماستر لتمديد المدة، وقد وافقت على هذا الطلب.

وأرجع المتحدث السبب الحقيقي وراء مشكلة الماستر إلى الآليات المتخذة في دراسة الملفات. وفيما يخص الشق الاجتماعي، أكد  عليتسة ندير أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية اليوم عبر كامل جامعات الوطن، للنظر في المشاكل التي يعاني منها الطلبة، من بينها الإطعام والإقامات المعنية بالترميم وكل المشاكل البيداغوجية.

ياسمين بوعلي

 

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