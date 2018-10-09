لم ينف تركيز بعض التنظيمات على خدمة مصالحها

ريال يرافع من أجل الطالب ويشل مديريات الخدمات الجامعية

رافع نذير عليتسة نائب الأمين العام لتجمع الطلبة الجزائريين الأحرار أمس من أجل الطالب، خاصة في ظل الظروف التي تعرفها المؤسسات الجامعية، خاصة ما تعلق بالشق الاجتماعي، بسبب تقاعس بعض المسؤولين، دون أن ينفي وجود بعض التنظيمات الطلابية التي تفرغت لمصالحها على حساب الطلبة، لتخلق فجوة كبيرة وتعمق غياب الثقة بين الطرفين على مستوى بعضها.

باتت المعريفة أو المحاباة أو المصالح الشخصية، الصفة الغالبةأو الاسم الذي يطلق على بعض أعضاء التنظيمات الطلابية، بالنظر إلى انزلاقات بعض أمنائها في سنوات مضت، والتي ما زالت تستمر على مستوى بعضها إلى اليوم، وهو الأمر الذي ترفضه بعض التنظيمات الطلابية المعتمدة التي تسعى إلى إعادة الثقة بين الطالب والتنظيم، من خلال المرافعة عنه وخدمة مصلحته بالدرجة الأولى، وهو ما يعمل على تطبيقه تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار ريال ممثلا في نائب الأمين العام نذير عليتسة في فوروم المحور اليومي أمس، حيث فتح العديد من الملفات والقضايا الراهنة التي تتعلق بالطالب والجامعة خاصة ما تعلق بالشق الاجتماعي من نقل وإيواء ومنحة، وفي هذا الصدد وبالنظر إلى تعطل أموره على مستوى العديد من الولايات، قرر ريال في خطوة منه للإصلاح شل مختلف مديريات الخدمات الجامعية على المستوى الوطني بعد الحال الكارثية التي اطلعت عليهاالمكاتب الولائية في عدة ولايات. وأضاف المتحدث مؤكدا أن التركيز على الشق الاجتماعي راجع لتراكم المشاكل وتكراره سنويادون أي حلول جذرية للوضع الراهن من قبل الجهات الوصية رغم الجهود المبذولة. وفي رده على سؤال فيما يتعلق بخدمة بعض التنظيمات الطلابية لمصالحها ومصالح قيادييها، لم ينف المتحدث حدوث بعض التجاوزات لدى بعضها، وهو ما يعاب عليها ويعكس غياب لغة الحوار مع الطلبة وانعدام الثقة بين الطرفين، غير أن هذا لا يمكن تعميمه على البقية، خاصة أن الكل يعلم أن التنظيمات الطلابية تضم أعضاءذوي كفاءات مهنية عالية، وأصبحوا اليوم إطارات على مستوى العديد من الوزارات، مشيرا إلى ضرورة تقرب الطالب من التنظيمات من أجل خدمته وتفاديا لكل ما يقال حولها.