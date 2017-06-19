المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال في فوروم المحور اليومي

المطالبة بإعادة النظر في قانون الجمعيات ودعم المنظمة في مهامها

طالبت المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال السلطات بإعادة النظر في قانون الجمعيات لتمكينها من ممارسة مهامها على أكمل وجه، داعيا إياها إلى دعمها لتنفيذ برامجها المسطرة.

قال الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال جيلالي بن غليم الذي نزل ضيفا على فوروم المحور اليومي ، إن المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال من بين المنظمات التي يمكن القول بأنها استمرارية لرسالة الشهداء والمجاهدين لهذا الجيل الجديد الذي لم يعش أحداث الثورة ولبيان نوفمبر وغرس روح الوطنية من جيل لأخر من خلال تحصيص برنامج موجه للشباب يجمع بين الحاضر والماضي.

كما تحدث الأمين العام لهذه المنظمة أن أهم المشاكل التي تتخبط فيها هذه الجمعية -التي تم تأسيسها سنة 1995 خلال العشرية السوداء-كغيرها من الجمعيات والمتمثلة في نقص وسائل الدعم أو التمويل وقانون الجمعيات الذي يمكن القول إنه لا يخدم الجمعيات مطالبا في هذا السياق بإعادة النظر فيه. كما أكد المتحدث عن تسطير المنظمة لبرامج هامة في مجالات مختلفة من تاريخ، اقتصاد ومواضيع اجتماعية لفئة الشباب مشيرا أن هذه الهيئة الناشطة في الميدان مهيكلة في 48 ولاية في تدخل للأمين الوطني للشبيبة والطفولة أمين جنادي أوضح أن للمنظمة برامج ثرية لتكوين وتأطير الشباب وحتى البراعم الصغار، بما نمتلكه من إمكانيات وذلك قصد تعليم اللغات وإعطاء دروس في التاريخ

ولم يتوان كل من الأمين العام للمنظمة من التطرق إلى ملف قضية اللاجئين الأفارقة في الجزائر وذلك بضرورة رسم استراتيجية يشارك فيها كل من المجتمع المدني، الأمن والصحافة لإيجاد حل لهذه القضية معترفا في هذا الجانب بوجود فوضى في تسيير هذه الفئة مطالبا بضرورة التكفل بهم ووضع استراتيجية لدراسة ملفاتهم.