ارتكبوا أخطاء ودفعوا الثمن غاليا ويبحثون اليوم عن الاندماج ورد الاعتبار

أصحـــاب السوابـــق العدليـــة بيـــن هاجـــس البطالــــة ونظــــرة المجتمـــع التـــي لا ترحــــم

هي أخطاء ارتكبوها في لحظة طيش ودفعوا ثمنها غاليا وراء القضبان ووضعت بصمة سوداء على صحيفة سوابقهم العدلية التي تبقى تلاحقهم، كون الجريمة التي ارتكبوها تظل مسجلة مدى الحياة..... إنهم المسبوقون قضائيا، فرغم حصول العديد منهم على شهادات عليا، إلا أنهم لم يوفقوا في الحصول على وظيفة بسبب ذلك، فنظرة المجتمع إليهم تبقى تحاصرهم باحتقار وتهميش ويصنفون في خانة من لا يجب مصاحبتهم لأنهم مصدر أذى، وكأنهم مصابون بداء وسينقلون العدوى إلى الأشخاص الذين يتعاملون معهم. تعتبر صحيفة السوابق العدلية البيضاء أمرا مهما للحصول على وظيفة محترمة، فعدد كبير من الشباب المتحصلين على شهادات جامعية لم يظفروا بمنصب عمل، بسبب خطأ ارتكبوه وقُيّد في صحيفة سوابقهم العدلية، وبسبب تهميش المجتمع لهم قد يرتكبون جرائم أخرى خطيرة تعيدهم مرة ثانية إلى السجن، فالبطالة تدفعهم في غالب الأحيان إلى الإدمان على المخدرات والإدمان يدفعهم إلى السرقة لاقتنائها وهي بدورها تؤدي بهم إلى الزنزانة، ويصبحون فيما بعد يعرفون بـ «خريجي السجون».

ارتفاع عدد المساجين بالجزائر في وقت بادرت فيه بلدان بغلق سجونها

هذه ما هي إلا عينة منهم، بحيث أصبحوا اليوم يعادلون خريجي الجامعات، في كل سنة وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تشييد المزيد من المؤسسات العقابية لاحتواء العدد الكبير من المساجين بدلا من إيجاد حلول عاجلة للحد من الجريمة مثل ما يحدث في دول أجنبية سعت إلى غلق سجونها لانعدام الإجرام في بلدانها، وعلى سبيل المثال تعتزم هولندا إغلاق 5 سجون في البلاد بحلول نهاية الصيف الجاري، بعد 4 سنوات من إغلاق أمستردام 19 سجنا في 2013، بسبب قلة المجرمين، ويرجع السبب إلى عوامل عدة تكمن وراء انخفاض معدلات الجريمة في هولندا، من بينهما القوانين المرنة، لا سيما فيما يتعلق بالمخدرات، والتركيز على برامج إعادة التأهيل ونظم المراقبة الإلكترونية المتطورة. من أجل ذلك، دعت العديد من الجمعيات والمنظمات إلى ضرورة إعادة إدماجهم في المجتمع وعودتهم إلى الحياة الطبيعية الإيجابية لكن دون جدوى، ومن بين هذه المنظمات الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية التي سعت إلى مكافحة ظاهرة العود والاعتياد الإجرامي بالقضاء على أسبابه وظروف انتشارها، بالاعتماد على العمل الجواري الاجتماعي لدفع المجتمع إلى تقبل التائب معتاد الجريمة وتوفير مناخ عادي له مع محاربة سياسة العزل والتهميش المطبقة عليه، لكن رغم الجهود التي تبذلها هذه المنظمات والجمعيات في الجزائر، إلا أن الوضع في تفاقم بسبب الأوضاع التي يعيشها المواطن الجزائري.

صحيفة السوابق العدلية وصمة عار تطارد المسجون

عدد من الشباب المسبوقين قضائيا ومنهم خريجو الجامعات تحولوا إلى خريجي سجون، بسبب خطأ ارتكبوه وطرحوا العراقيل التي واجهتهم عقب خروجهم من المؤسسة العقابية، فنبيل واحد من هؤلاء هو شاب في 24 من العمر أنهى دراسته الجامعية وانصرف للبحث عن وظيفة، لكن دون جدوى مرت السنوات وهو على حاله ليجد نفسه في دائرة البطالة التي كانت سببا في انزلاقه إلى تعاطي المخدرات والإدمان عليها مع أصدقاء السوء العاطلين الذين اقتادوه إلى القيام بمخالفات أخلاقية إلى غاية إلقاء القبض عليهم، دخل السجن وقضى عقوبته، وبعد خروجه بات الحصول على وظيفة رغم شهادته الجامعية أمرا صعبا بسبب صحيفة سوابقه العدلية، فقد طرق كل الأبواب دون نتيجة، فهناك الكثير من الشباب العاطلين والمنحرفين بسبب وجودهم ضمن القائمة السوداء «صحيفة السوابق العدلية». «وسيم» هو شاب آخر يعاني من المشكل ذاته، أخطأ ودخل السجن بتهمة السرقة، وبعد ما خرج من السجن توجه للبحث عن وظيفة وتم قبوله للعمل بإحدى الشركات، ومع بداية الدورة أعلموه بأن لديه سابقة يجب إسقاطها من القائمة، وطرد من العمل بسبب ذلك، لينصرف بعدها إلى الأعمال الحرة. قصة الشباب الجزائري مع البطالة طويلة قادت العديد منهم إلى السرقة وأسوار السجون، وجعلتهم يبكون حسرة وندما على ما اقترفوه في حق أنفسهم، لتواجههم دوامة معاناة أخرى عقب مغادرتهم السجن بسبب صحيفة سوابقهم العدلية، فرغم استقامة العديد منهم إلا أن مجتمعنا ما زال يحاصرهم بنظرات الاحتقار والازدراء والتهميش، فالجلوس مع السجين يعتبر أمرا محظورا قد يسبب الكثير من المتاعب، وهو ما يسبب لهم أزمات نفسية واجتماعية تحرمهم من حقوقهم في العيش بسلام، وليس من جانب العمل فحسب فهناك من واجهوا مشاكلا حتى في تأسيس أسرة.

عائلات ترفض تزويج بناتها لخريجي السجون

هي واحدة من العوائق التي يواجهها أصحاب السوابق العدلية، فالعديد منهم كلما يتقدمون لخطبة فتاة يرفض أهلها أو هي، كونهم خريجو سجون، وفي هذا الصدد، اختلفت الآراء حول ذلك من قبل شابات وأمهات طلبنا رأيهن في الموضوع، تقربنا من امرأة وطرحنا عليها سؤالا عن إمكانية قبولها لشاب مسبوق قضائيا إن تقدم لخطبة ابنتها، وكان ردها الرفض حتما وقالت بصريح العبارة «لا يشرفني أن أناسب خريج سجون خاصة إذا تبين أنه فعلا شخص مجرم قاتل أو تاجر مخدرات أو سارق محترف، إما إذا دخل السجن ظلما فهذا ليس بعائق ويجب مساعدته»، وأخرى ارتأت ضرورة مساعدة السجين الذي أخطأ وتلقى عقوبته وتاب، فله الحق في العيش كأي مواطن آخر وعلى المجتمع أي يغير نظرته الخاطئة له، وليس علينا أن نعاقبه مرة أخرى، وهي لا ترفض أبدا مسبوقا من هذا النوع كزوج لابنتها، أما عن الشابات اللواتي تحدثنا إليهن فقد اختلفت آراؤهن حول ذلك، فمنهن من اعتبرت ذلك أمرا مستحيلا، كونها لا تقبل العيش مع شخص مسبوق قضائيا مهما كانت التهمة التي دخل بسببها السجن، فيما اعتبرت البعض منهم الأمر ليس عائقا في حال كانت الجريمة التي ارتكبها بسيطة أو كان مظلوما.

رد الاعتبار للسجين حق وواجب للاندماج في المجتمع

يرى رجال القانون أن السجين بعد قضاء عقوبته بالمؤسسة العقابية وخروجه منها يجد نفسه أمام دائرة مغلقة لا مخرج منها وصحيفة سوابقه العدلية تظل حجرة عثرة في طريق التسوية، بل وهدرا لجهود الإصلاح والتهذيب والتدريس المهني والإصلاح، فهناك جمعيات لإعادة إدماج المساجين لكن دون جدوى، فمن المفروض أن تكون صحيفة السوابق العدلية ضرورة أمنية لحماية المجتمع من المجرمين الذين يشكلون خطرا على الأفراد والمجتمع ككل، فرد الاعتبار يعتبر سببا من أسباب استعادة المحكوم عليه لحقوقه المدنية والسياسية التي حُرم منها بسبب حكم صادر عن جهات القضائية بالإدانة عن الجرم الذي يسجل في صحيفة سوابقه العدلية فتبقى وصمة عار تطارده، فإن أثر العقوبة لا ينتهي بتنفيذها من قبل المحكوم عليه، بل يبقى يلاحقه بعد ذلك، وقد تغلق أبواب العمل في وجهه، لهذا ظهر هذا الإجراء كفرصة لإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع هذا مقابل شروط لا بد أن يحترمها، وحسبما نصت عليه المادة 676 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية، ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات. يعاد إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام، فرد الاعتبار القضائي هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، حيث يصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائية ولا يعتبر جائزا إلا إذا كان فيه حكم قضائي، حيث يتقدم كل من له مصلحة بطلبه كما يمكن لطالبه أن يستعين بمحام للقيام بجميع الإجراءات القانونية وفق ما جاءت به نصوص المواد 679 إلى المادة 693 من قانون الإجراءات الجزائية، وتبقى السلطة واسعة في قبول الطلب من رفضه، فلا يجوز تقديم رد الاعتبار حسب نص المادة 681 قبل انقضاء ثلاث سنوات(3) وتزداد هذه المدة إلى خمس سنوات (5) بالنسبة للمحكوم عليهم بسبب جناية، ويبدأ حساب المهلة لوضع طلب رد اعتبار قضائي من يوم الإفراج عن المحكوم عليه، ومن يوم سداد الغرامة المحكوم بها ويثبت سداد الغرامة بجميع الوسائل.

إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي